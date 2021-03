FIFA 21: quais os jogadores mais usados do modo Ultimate Team?

Varane, Neymar e Mbappé estão entre as cartas mais populares do game de futebol da EA Sports. Veja o top 10

A temporada de FIFA 21 já chegou a sua metade, e a essa altura do campeonato, jogadores do modo Ultimate Team já contam com times recheados de craques, incluindo cartas especiais de Time da Semana, versões comemorativas como Flashbacks (que remetem a temporadas passadas de certos jogadores) e os Ícones, jogadores lendários representados no game.

No entanto, certos cards Ouro (qualidade padrão do modo) seguem muito valorizados e usados entre a comunidade. Usando a função PGP da plataforma FUTBIN, é possível conferir quais os jogadores mais utilizados nas partidas do modo FUT, o que revelou que todo o top 10 ainda é formato por cartas ouro raras.

O zagueiro Raphael Varane, considerado o melhor custo-benefício para o setor defensivo, lidera com sobras o ranking, com mais de 41 milhões de partidas disputadas no modo. A Premier League, um dos campeonatos mais populares no jogo, é representada por seis jogadores. Falando em nacionalidade, os franceses (5) dominam a preferência dos usuários, até pela facilidade em combiná-los nas equipes. Por fim, a dupla Neymar e Mbappé, considerada das mais efetivas do game, segue em alta no FUT, mesmo com tantos cards especiais.

Os números consideram apenas cartas negociáveis que em algum momento estiveram disponíveis no mercado de leilões do FUT. A lista representa o uso dos cards no PlayStation 4, plataforma mais popular do game.

Confira a lista (os números são referentes ao dia 21/03/2021):