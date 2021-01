FIFA 21 e Amazon Prime Gaming: como resgatar pacotes grátis para o Ultimate Team?

Serviço por assinatura da Amazon conta com presentes para jogadores do modo de gerenciamento do FIFA 21. Veja como coletar suas recompensas

Os jogadores do modo Ultimate Team do FIFA 21 agora têm benefícios no Amazon Prime Gaming, parte do serviço por assinatura da Amazon que também conta com streaming de séries e filmes, frete grátis no site e outras regalias.

Os assinantes poderão resgatar mensalmente pacotes de cartas do modo de gerenciamento do FIFA 21. Para isso, basta acessar a página do Prime Gaming, encontrar o FIFA 21 entre as ofertas (que vão de GTA V até League of Legends) e coletar os mimos, que são entregues diretamente na conta do jogo.

Veja como conseguir seus pacotes grátis para o FIFA 21 no Amazon Prime Gaming:

Passo 1. Logue-se com sua conta Amazon e acesse a página do Prime Gaming no seu navegador de internet (computador ou celular). Lembre-se que para conseguir os brindes é necessário ser assinante do serviço Amazon Prime, que custa R$ 9,99 por mês.

Clique no FIFA 21 na lista de jogos para prosseguir;

Passo 2. Aqui você encontrará a lista completa de pacotes disponíveis para a sua conta (só é possível coletar as recompensas uma vez, dentro do prazo de validade de cada uma). Clique em um dos prêmios disponíveis;

Passo 3. Confira a descrição do brinde e clique no botão “Resgatar agora” para coletá-lo;

Passo 4. Caso esteja fazendo o processo pela primeira vez, será necessário vincular sua conta da EA (a que você usa no FIFA 21) ao Amazon. Faça login com seus dados da EA na tela a seguir e confirme.

Pronto, agora o pacote estará disponível na sua conta do FIFA 21 da próxima vez que você executar o modo Ultimate Team. Lembre-se de voltar todos os meses para receber os novos presentes e fique de olho nos prazos de validade dos pacotes, para garantí-los antes que as ofertas terminem.