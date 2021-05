FIFA 21: Descontos de até 75% na promoção Days of Play

Promoção de jogos para PlayStation 4 e PS5 tem títulos de futebol da EA Sports com grandes descontos

Começou nesta quarta (26) a promoção anual Days of Play, válida para jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5. Válido até o dia 9 de junho, o evento garante descontos de até 75% em títulos dos consoles, que podem ser comprados tanto em distribuidores oficiais, como em cópias digitais, baixadas pela PlayStation Network.

Entre os destaques da promoção estão as versões “Edição dos Campeões” e “Edição Ultimate” de FIFA 21, que ganharam o desconto máximo previsto no evento, de 75% do valor original.

A Edição dos Campeões conta com um jogador por empréstimo no Ultimate Team, estádio e uniformes para o FUT e o francês Kyllian Mbappé por empréstimo, enquanto o Ultimate tem os mesmo itens, com a adição de 10 pacotes de outro para o FUT.

Além de FIFA 21, jogos de peso da plataforma como The Last of Us 2, NBA 2K21, GTA V e Call of Duty: Black Ops Cold War também têm bons descontos. Clique aqui e confira a lista completa de promoções.