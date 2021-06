FIFA 21: Como usar o novo sistema de prévia de pacotes

Nova ferramenta permite que jogadores confiram o conteúdo dos packs antes de pagar por eles. Entenda e veja como usar

A EA Sports está usando o evento Festival do Futebol em FIFA 21 para testar uma nova mecânica, que permite que os jogadores vejam uma prévia do conteúdo de pacotes do jogo antes de comprá-los na loja do game.

Com a função, é possível abrir até um pacote da loja do game sem de fato gastar suas moedas ou FIFA Points, e depois ter até 24h para decidir efetuar ou não a compra daquele pacote.

A função estará disponível somente durante o evento do Festival do Futebol, que vai até o próximo dia 25 de junho, mas serve como uma boa prévia do que pode pintar na nova versão do game, que deve ser lançada ainda em 2021.

Como usar a prévia de pacotes no FIFA 21?

Passo 1. Vá até a loja do Ultimate Team no FIFA 21;

Passo 2. Ao posicionar o cursor sobre um pacote, você verá a opção de prévia, pressionando X/A;

Passo 3. Aqui você pode ver o conteúdo do pacote. Pressionando X/A novamente, você comprará o pacote. Caso não queria os jogadores, pressione Bola/B para sair.