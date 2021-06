FIFA 21: Como usar o banco de dados FIFA CM para a carreira

Site gratuito lista todos os jogadores, valores, salários, potenciais e outras informações da carreira do game

FIFA CM é um site que funciona como uma espécie de banco de dados do modo carreira do FIFA 21. Desenvolvido pela mesma equipe do Futbin, considerado uma das fontes mais confiáveis de preços e estatísticas do Ultimate Team, a plataforma é grátis e conta com ferramentas que facilitam muito a vida dos jogadores do modo offline.

Simples de navegar, o site conta com um sistema de busca que oferece informações detalhadas sobre todos os jogadores do game. Valor de mercado (sem a necessidade de enviar olheiros), salários, tempo de contrato, atributos e até mesmo o potencial dos atletas podem ser consultados com poucos cliques.

O FIFA CM ainda conta com listas personalizadas, como jovens talentos, agentes livres e “barganhas”, que filtram os jogadores pelas temáticas e facilitam a tarefa de encontrar peças que se encaixam no orçamento da sua equipe.

Além de poder ser acessado diretamente pelo navegador de internet do PC ou celular, o FIFA CM também conta com apps dedicados e gratuitos para Android e IOS, que oferecem as mesmas funções da versão tradicional.

Clique aqui para acessar o FIFA CM.