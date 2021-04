FIFA 21: Como mudar o idioma da narração

Game de futebol permite que os jogadores experimentem narrações em diferentes idiomas, ou que desliguem os comentários

FIFA 21 marcou a estreia de Gustavo Villani como narrador do game, após anos da dupla Tiago Leifert e Caio Ribeiro nas transmissões virtuais do jogo.

Além de jogar com os comentários do narrador do Grupo Globo, também é possível alterar o áudio para outros idiomas, ou mesmo remover completamente a voz e jogar apenas com o som ambiente da torcida e gramado.

Confira o guia:

Passo 1. No menu principal do FIFA, navegue até a aba “Personalizar” (a última da direita) e clique em “Configurações”;

Passo 2. Selecione “Opções de jogo” e clique A/X;

Passo 3. Use RT/R2 para ir até a aba “Áudio” (a quinta, da esquerda para a direita);

Passo 4. Agora, com RB/R1, navegue até “Áudio futebol de campo”. Aqui você poderá alterar o idioma da narração do FIFA 21. Note que estão disponíveis diferentes linguagens, de acordo com a versão do jogo que você possui;

Passo 5. Caso queira remover a narração, diminua até zero a opção “Volume da transmissão”.