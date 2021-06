FIFA 21: Como fazer o drible ‘Ratão’

Veja o guia de como fazer o drible "apelão" do game de futebol, que garante vantagem em situações um contra um

Se você já se arriscou alguma vez em partidas online de FIFA 21, seja no modo Ultimate Team ou em outras modalidades, são grandes as chances de que você tenha sido vítima do “Ratão”, um dos dribles mais populares e eficientes entre os jogadores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Trata-se de uma versão manual da meia-lua (bridge), que faz com que o jogador adiante a bola e acelere em direção a ela, na tentativa de enganar e ultrapassar o defensor. O movimento, considerado “bugado” por muitos jogadores, é uma das formas mais fáceis de bater defesas muito fechadas, além de garantir uma arrancada mais veloz aos atacantes.

Como fazer o Ratão no FIFA 21?

Apesar de tão eficiente e temido pelos jogadores, o Ratão é um drible relativamente fácil de ser usado, apesar de exigir um certo nível familiaridade para uma execução perfeita.

Para usar o drible (que pode ser feito com qualquer jogador), segure L1+R1/LB+RB e toque o analógico direito para uma das diagonais da frente do jogador (para o lado que quiser executar a finta).

É importante se atentar para mover o analógico direito no ângulo certo, já que isso pode resultar em uma versão lateral (e bem mais lenta) do drible. Ao invés disso, tente sempre mirar “para frente”, com uma leve inclinação para fazer com que o jogador escolha um dos lados.

Quando usar o Ratão?

Além de muito eficiente, o Ratão é também um dos movimentos mais versáteis do FIFA 21. Mais do que uma ferramenta para driblar oponentes, ele também pode ser usado para aumentar abruptamente a velocidade de um dos seus jogadores.

Em situações de ataque, mire em espaços abertos na defesa e execute o Ratão, para ter boas chances de sair cara a cara com o goleiro. Isso exige algum treino, já que o ângulo do drible é importante para atacar o espaço certo.

Outra boa utilidade é arrancar com um jogador que recebeu a bola parado, ou enquanto caminhava. Ao fazer o Ratão, ele usará a sua aceleração para partir em velocidade. Note que o movimento funciona melhor com jogadores rápidos, como Neymar, Mbappé e Cristiano Ronaldo.