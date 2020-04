FIFA 20: quais são as cartas mais difíceis de enfrentar no Ultimate Team?

Com tantas cartas e versões diferentes de jogadores, confira alguns dos mais incríveis oponentes do FUT

Assim como em outras edições do game, o Ultimate Team é um dos grandes sucessos do FIFA 20. Contando com uma grande variedade de cartas para montar suas equipes, o modo faz a alegria dos players que procuram uma jogabilidade mais competitiva.

No entanto, fazer a melhor equipe no modo não é nada fácil. Com tantas cartas, é preciso de muito tempo e esforço - além de sorte, é claro - para conseguir cartas boas.

Para ajudar, a Goal decidiu montar uma lista com os jogadores mais complicados de se enfrentar no Ultimate Team. Não são necessariamente os melhores, com mais rating, mas os que dão uma "dor de cabeça" ao rival.

GOLEIRO

A versão de Alisson Becker da Equipe do Ano (TOTY) tem um rating de 97 e é o principal goleiro do FUT. Seu reflexo e sua elasticidade são as maiores do game, também com 97. Usando seus atributos, o brasileiro vira uma muralha, capaz de deter todas as finalizações dos rivais.

Outras cartas:

Jan Oblak - Champions (92)

Marc Andre Ter Stegen - Champions (91)

DEFESA

Deixando lendas de lado, Raphael Varane é o zagueiro mais dominante do FIFA 20 no Ultimate Team. Velocidade é tudo, e o francês apresenta, em sua carta de Headliners, um ritmo de 87, que junto com seu 89 em defesa e 85 em físico, criam um defensor confiável, com muita imposição física.

Otras cartas:

Angelo Ogbonna - Throwback (88)

Fikayo Tomori - Future Stars (87)

Kyle Walker - TOTW Moments (87)

MEIO DE CAMPO

Em um setor onde várias lendas se destacam, resolvemos deixar elas de lado. N'Golo Kanté é um DOS meio-campistas mais difíceis de enfrentar, tanto ofensivamente quando defensivamente, em sua versão da Equipe do Ano (TOTY). O jogador do tem todas seus atributos acima de 90, exceto finalização, com 88. Assim, se torna um jogador iningualável.

Outras cartas:

Neymar - Headliners (95)

Kevin de Bruyne - TOTY (98)

Antoine Griezmann - FUT Birthday (91)

ATAQUE

Kylian Mbappé é um dos jogadores mais dominantes do Ultimate Team em qualquer uma de suas versões. A mais recente, do FUT Birthday, é ainda mais incrível. Seus atributos de ritmo, finalização e drible são absurdos e o tornam quase imparável.

Outras cartas: