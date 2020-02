Fico de Soteldo recoloca Santos entre favoritos em São Paulo

Atacante da Venezuela renova contrato com o Peixe até 2023 e dá novas esperanças ao time de Jesualdo Ferreira

O teve um domingo muito ruim há dez dias, sendo derrotado pelo e sem conseguir ameaçar o rival mesmo jogando quase todo o segundo tempo com um jogador a mais. Menos de duas semanas depois, uma boa vitória e a notícia da permanência do seu melhor atacante mudaram o panorama do para esse começo de ano.

Soteldo anunciou de forma bem humorada que vai permanecer na Baixada Santista mesmo com a investida do . Os mineiros, que ajudaram a piorar o dia dos santistas na semana passada ao oferecerem 12 milhões de dólares (R$ 52 milhões) pelo atleta, tinham boas chances de sucesso.



Uma cláusula no contrato obriga o Peixe a comprar 50% dos direitos do jogador em caso de uma proposta nesse calibre. Ou seja, o clube precisaria desembolsar seis milhões de dólares para manter o venezuelano, um cenário aparentemente impossível para um clube que tem fechado suas contas no limite.

Depois de uma reunião entre o presidente José Carlos Peres e os representantes do atacante, porém, chegou-se a um consenso de que a sua permanência na Vila era o melhor para todos os lados, com possibilidade de parcelar os pagamentos ao Huachipato, inclusive com a extensão do contrato até 2023. Uma rara boa notícia que anima o Peixe pouco antes do início "real" da temporada.



Líder do seu grupo no Paulista, o time praiano até agora não encantou em campo. Jesualdo Ferreira diz que a intensidade deve surgir com o passar dos jogos, principalmente no começo do mês que vem, quando se abre a disputa da fase de grupos . Com Soteldo, Sánchez e a volta do bom ambiente, a missão parece ficar mais fácil.



O comandante, aliás, viu Lucas Veríssimo ser mantido na janela de transferências europeia e ainda deve ter o reforço de Marinho a tempo do torneio continental. Ou seja, com relação ao revés frente ao Corinthians, por exemplo, o Peixe pode ter cinco caras novas na equipe quando a competição mais importante do ano começar.



Vice-campeão brasileiro e dono de uma goleada por 4 a 0 sobre o líder para encerrar 2019, o Santos enfim consegue ver com bons olhos o seu futuro próximo.