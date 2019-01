Fica no Barça! Malcom rejeita transferência para o Everton

O atacante brasileiro é pretendido pelo time de Liverpool, mas não demonstra interesse em deixar o Camp Nou

O brasileiro Malcom quer permanecer no Barcelona pelo menos até o meio de 2019, segundo aponta o jornal Marca. O atacante teria deixado isso claro ao seu estafe após uma aproximação do Everton no entorno do jogador.

Malcom vive um momento de adaptação no clube catalão. Contratado por 41 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões à época), o camisa 14 do Barça tem experimentado pouco tempo de jogo nessa temporada.

Em LaLiga, ele participou de apenas cinco dos 17 jogos disputados até aqui, e somou apens 97 minutos. Todavia, ele entende que o momento é de adaptação e quer continuar no Barça pelo menos até o meio do ano para ter mais oportunidades de vestir a camisa blaugrana, sob o comando de Ernesto Valverde. Escolha dos editores "Feliz Ano Novo!" - Neymar, CR7 e como os demais craques celebraram a chegada de 2019

O brasileiro de 20 anos já era um alvo do Everton quando acabou sendo negociado para os catalães. Agora, os Toffees devem ir ao mercado em busca de pelo menos um centroavante e um atacante de lado de campo, que poderia ser Malcom.

O ex-Corinthians não parece inclinado a seguir o mesmo caminhos de seus compatriotas Richarlison e Bernard, que chegaram ao Goodison Park no meio de 2018.

Ele deve ter mais chances com a camisa do Barça na segunda metade da temporada, e vai esperar para ver se seu futuro está mesmo no Camp Nou.