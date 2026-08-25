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Siep Engelen

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Feyenoord recebe proposta enormemente aumentada por Gjivai Zechiël

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G. Zechiel

O Lille OSC não parece disposto a desistir na briga por Gjivai Zechiël. Os franceses já haviam oferecido cerca de 10 milhões de euros pelo meio-campista do Feyenoord, mas agora voltaram com uma quantia ainda maior. 

Isso tem tudo a ver com a venda recorde de Ayoub Bouaddi para o Manchester City. O grande talento de dezoito anos rende ao Lille uma taxa de transferência fixa de 95 milhões de euros, o que faz com que o time francês de segundo escalão agora provavelmente possa ir muito longe por Zechiël. 

“Há interesse concreto do Lille. Isso já existia, mas agora eles venderam um jogador por cerca de cem milhões e estão batendo ainda mais à porta”, explicou Dennis Kranenburg no Rijnmond Sport

Segundo o setorista do clube, o diretor técnico Dévy Rigaux recebeu uma oferta consideravelmente aumentada. “O valor de mercado de Zechiël no Transfermarkt ainda está em dez milhões de euros. E eu entendo que agora há uma oferta de dezessete milhões, incluindo bônus.”

Se esse valor é suficiente para convencer o Feyenoord a uma venda, é algo duvidoso. A diretoria do clube agora vê Zechiël como um jogador fundamental para a próxima temporada e prefere mantê-lo.

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“A questão é se o Feyenoord opta por não deixar sair um jogador decisivo e talvez até o melhor jogador neste momento, em nome do aspecto esportivo”, disse Kranenburg. “Ou se aparecerá um valor que eles simplesmente não poderão recusar.” 

Na tentativa de amarrar Zechiël ao Feyenoord, seu contrato, que vai até 2028, precisa ser renovado. “A única questão é se eles podem competir com os salários oferecidos, por exemplo, no Lille”, concluiu Kranenburg.

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