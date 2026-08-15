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Jeroen van Poppel

Traduzido por

Feyenoord recebe proposta e pode se livrar de contratação milionária frustrada

Mercado da bola
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N. Kasanwirjo

O Hajduk Split entrou oficialmente em contato com o Feyenoord por Neraysho Kasanwirjo, segundo informa o Feyenoord Transfermarkt. O clube croata tem interesse concreto no defensor de 24 anos e já apresentou uma proposta em De Kuip.

O Feyenoord está aberto à saída de Kasanwirjo e busca uma transferência em definitivo.

Kasanwirjo retornou recentemente ao Feyenoord após um período de empréstimo no Fortuna Sittard. Antes disso, o clube de Roterdã já o havia cedido temporariamente a outras equipes. Assim, o defensor atuou por empréstimo por Rapid Wien, Rangers FC e Molde FK.

O Feyenoord contratou Kasanwirjo em janeiro de 2023 por dois milhões de euros junto ao FC Groningen. Desde sua chegada a Roterdã, ele não conseguiu se firmar em De Kuip. Seu contrato em De Kuip vai até o verão de 2027.

Nascido em Amsterdã, Kasanwirjo é originalmente zagueiro, mas também pode atuar como lateral-direito e lateral-esquerdo. O defensor destro tem 1,85 metro de altura e fez treze partidas pela seleção sub-21 da Holanda.

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Transfermarkt estima o valor de mercado atual de Kasanwirjo em 1,5 milhão de euros.

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