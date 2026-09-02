Feyenoord recebe proposta de 30 milhões por Hadj Moussa

O Al-Ittihad apresentou ao Feyenoord uma proposta de 30 milhões de euros por Anis Hadj Moussa. O jornalista Santi Aouna garantiu isso nesta quarta-feira. Ainda não está claro se o clube de Roterdã aceitará a oferta.

Os clubes holandeses podem contratar jogadores até quarta-feira, 2 de setembro, às 23h59. O Al-Ittihad, devido às regras de transferência da Saudi Pro League, tem até 6 de setembro para comprar jogadores.

O Algemeen Dagblad informou recentemente que Hadj Moussa havia recusado uma oferta da Saudi Pro League. O ponta aparentemente estava mais inclinado a uma aventura na Premier League.

Agora, porém, já não é mais possível para Hadj Moussa assinar com um clube inglês, já que a janela de transferências da Premier League está fechada. O Al-Ittihad espera poder se aproveitar disso com uma proposta de 30 milhões de euros.

Hadj Moussa foi ligado a diversos clubes no passado recente. Entre eles, Besiktas, Borussia Dortmund, Aston Villa e Sporting Portugal foram citados, sem que um acordo tenha sido fechado.

O ponta tem contrato com o Feyenoord até meados de 2030. O valor de mercado atualmente atribuído a Hadj Moussa pelo Transfermarkt é de 23 milhões de euros.

O Feyenoord já contratou Reiss Nelson, embora ele atue mais pelo lado esquerdo. O ponta estava sem clube após sua saída do Arsenal e já havia jogado anteriormente por algum tempo em De Kuip.