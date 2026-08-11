Givairo Read não está mais pensando em uma saída do Feyenoord, informa o jornalista Joost Blaauwhof, da Voetbal International.

O defensor, que tem apenas 20 anos, manteve conversas neste verão com Roma e Nottingham Forest. Nenhum dos dois clubes, porém, apresentou uma oferta suficiente para o Feyenoord.

Assim, Read decidiu disputar mais uma temporada em De Kuip. Segundo Blaauwhof, sua confiança no técnico Giovanni van Bronckhorst é grande.

“O foco está totalmente em brigar por títulos com o clube de Roterdã”, acrescenta o jornalista.

Read tem contrato com o Feyenoord até meados de 2029. Por isso, o diretor técnico Devy Rigaux também não tinha pressa para vender o lateral-direito.

Apesar da pouca idade, Read já disputou 55 jogos oficiais pelo Feyenoord. Neles, marcou cinco gols e deu onze assistências.

O Transfermarkt estima o valor de Read em 25 milhões de euros. O Feyenoord o contratou em 2023 junto ao FC Volendam mediante uma compensação de formação.