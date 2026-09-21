Willem van Hanegem deu seu veredito sobre o Feyenoord em sua coluna noAlgemeen Dagblad, depois da vitória por 5 a 0 sobre o FC Utrecht. Nela, ele destaca alguns jogadores, entre eles o goleiro Tjark Ernst.

"O Feyenoord voltou a jogar muito bem contra o FC Utrecht, sobre o qual tenho a impressão de que Anthony Correia escolheu o clube errado", afirma Van Hanegem. "Na verdade, não há ninguém no FC Utrecht de quem você tenha a sensação de que sabe jogar bem."

De Kromme aponta Anis Hadj Moussa como o melhor em campo. "Enquanto isso, finalmente vi Oussama Targhalline fazer o que ele precisa fazer: dar ritmo ao jogo." O meio-campista marroquino ainda tinha um papel de reserva no início da temporada, mas agora parece ter conquistado uma vaga entre os titulares.

Luciano Valente não foi convocado para a primeira lista do técnico da seleção Xavi Hernandez. "Podemos, sim, ter uma opinião sobre o fato de ele não estar na primeira convocação da seleção holandesa."

"Vou dizer assim: não teria sido estranho se Xavi tivesse começado o novo período com uma convocação para Valente, certo? Ele mostrou seu valor, assim como muitos de seus companheiros de equipe", escreve a lenda do Feyenoord.

O time de Giovanni van Bronckhorst parece mais em forma do que antes, na visão de Van Hanegem. "Acho notável que, principalmente nas últimas semanas, eles tenham mostrado claramente mais fôlego do que nos primeiros jogos. Naquela época, pareciam se cansar muito rápido."

Por fim, ele comenta sobre o goleiro Ernst. "Só ele ainda não conseguiu me convencer. Imagine este Feyenoord com Justin Bijlow no gol? Mas também Stijn van Gassel, do Excelsior, e Etienne Vaessen, do FC Groningen, se encaixariam muito bem neste Feyenoord", conclui Van Hanegem.