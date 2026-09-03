O diretor técnico Dévy Rigaux relembrou no Feyenoord ONE a situação de Givairo Read neste verão. O lateral-direito despertou o interesse concreto da Roma, que estava disposta a pagar alto. Um acordo entre os clubes, porém, nunca foi alcançado. Rigaux explica agora, entre outras coisas, que, após a lesão de Jordan Bos, não queria perder mais um lateral importante.

"Givairo Read é um jogador com muito talento e muito importante para o Feyenoord em campo", começa Rigaux. "Ele também provou isso na temporada passada. Com a ausência de Jordan Bos durante a Copa do Mundo, era importante não perder os dois laterais em uma mesma temporada. Eles foram absolutamente muito importantes para o Feyenoord em campo na temporada passada."

Bos sofreu uma lesão no joelho durante a Copa do Mundo. O lateral-esquerdo passou por cirurgia e ainda ficará fora por meses. Assim como Bos pela esquerda, Read também foi importante pelo lado direito no jogo ofensivo do Feyenoord. Apesar de Read ter lidado com problemas físicos na temporada passada, a Roma estava convencida. Uma oferta de cerca de 25 milhões de euros, segundo relatos, foi insuficiente, após o que a Roma partiu para Nahuel Molina.

"Aí você também olha para a idade e a margem de evolução que ainda existe para um garoto assim", prossegue Rigaux sobre o Read, de vinte anos. "Então estou convencido de que ele tem margem para melhorar, e ele mesmo também diz isso. Ele também não chegou para mim com a mensagem: 'Quero sair de qualquer maneira.'"

"Ele disse: 'Se vocês chegarem a um acordo com um clube, estou disposto a pensar sobre isso e talvez queira dar esse passo. Mas, se não for assim, quero ficar no Feyenoord com muito prazer.' Quando você ouve isso de um garoto assim, percebe ainda mais que esses são jogadores que gostam de jogar no Feyenoord. São jogadores pelos quais o público vai ao estádio."

"Mas também são garotos dos quais nós acreditamos que precisamos para sermos bem-sucedidos mais adiante. Então tenho muito orgulho e fico feliz com a maneira como Givairo se portou, como um grande profissional. E ele mostrou que tem um carinho muito grande pelo Feyenoord. Acho que isso é algo que sinceramente pode ser valorizado", conclui Rigaux.

Read tem contrato com o Feyenoord até meados de 2029, de modo que o clube também poderá arrecadar uma alta taxa de transferência por ele nas próximas janelas. O destro chegou em 2023 vindo do FC Volendam, que por um erro grosseiro deixou de receber cerca de 200 mil euros. Até aqui, Read disputou 58 partidas oficiais pelo Feyenoord, com 5 gols e 12 assistências.