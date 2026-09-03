Feyenoord parece vencer a disputa por Hadj Moussa: Al-Ittihad parte para outra

O Al-Ittihad parece estar mudando o foco para uma alternativa a Anis Hadj Moussa. A Sky Sports informa que o clube saudita está em negociações com o atacante do Sunderland, Chemsdine Talbi.

O ponta marroquino do Sunderland não foi incluído na lista do clube para a Liga Europa.

Com isso, tudo indica que Talbi poderá deixar o Sunderland. A janela de transferências da Saudi Pro League segue aberta até 6 de setembro, o que permite ao Al-Ittihad fazer negócios nos próximos dias.

Talbi foi contratado na temporada passada por vinte milhões de euros junto ao Club Brugge, mas agora já pode estar novamente a caminho de uma saída. O Al-Ittihad já iniciou conversas sobre a chegada do internacional marroquino.

O que isso significa para Hadj Moussa, do Feyenoord, ainda não está claro. No entanto, tudo indica que o Al-Ittihad está se preparando para a possibilidade de não conseguir contratar o argelino e, por isso, muda o foco para Talbi.

Em entrevista à ESPN, Dévy Rigaux, diretor técnico do clube de Roterdã, já havia afirmado anteriormente que o Feyenoord não pretende fazer negócios com o Al-Ittihad.

“O mercado de entradas está fechado. Essa é uma constatação muito importante neste caso. Por isso, agora queremos garantir com o Feyenoord que manteremos o nosso valor em campo. Vou fazer de tudo, junto com a diretoria, para mantê-lo aqui”, disse Rigaux.