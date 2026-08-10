O Feyenoord ainda não conseguiu, por enquanto, renovar o vínculo de Jerayno Schaken com o clube, informa o De Telegraaf. As negociações com os representantes do ponta-direita de 17 anos avançam com dificuldade. O FC Twente ainda espera dar o bote.

O clube de Enschede já havia feito anteriormente uma proposta de cerca de um milhão de euros por Schaken e, apesar de outras movimentações no mercado, não abriu mão do interesse. Enquanto isso, o atacante também vem sendo observado do exterior.

Schaken voltou a impressionar na última semana durante um amistoso do Feyenoord Sub-21 contra o Real Madrid Sub-19. O filho do ex-internacional da seleção da Holanda Ruben Schaken marcou duas vezes na partida e, com isso, ganhou ainda mais destaque.

O Feyenoord contratou Schaken sem custos junto ao SC Heerenveen há um ano. Neste verão europeu, ele deu o salto do Sub-17 para o Sub-21, embora o ponta esperasse ser integrado diretamente ao elenco principal.

Isso não aconteceu a princípio, mas, depois que o interesse do FC Twente se tornou conhecido, a situação mudou. Schaken treinou na última semana com a equipe principal comandada pelo técnico Giovanni van Bronckhorst.

O contrato atual de Schaken com o Feyenoord vai até meados de 2028. O FC Twente quer assiná-lo por três temporadas, a duração máxima permitida para jogadores que ainda não completaram 18 anos.

A situação envolvendo Schaken já havia provocado grande agitação há duas semanas. Na ocasião, o pai, Ruben Schaken, disparou duras críticas contra o Feyenoord, depois que a proposta do FC Twente foi rejeitada e, segundo ele, promessas anteriores feitas ao filho não foram cumpridas. “Isto é sabotagem do Feyenoord. Não vou deixar que façam isso com o meu filho”, disse o ex-jogador do Feyenoord na época à ESPN.

O interesse do FC Twente em Schaken é independente da chegada de Filip Thorvaldsen ao Grolsch Veste. O ponta norueguês de 20 anos será contratado junto ao Vålerenga por cerca de cinco milhões de euros e foi visto em Enschede na segunda-feira para realizar exames médicos.

Thorvaldsen pode atuar pelos dois lados do campo e já ficou fora da lista de relacionados do Vålerenga no último fim de semana para a partida contra o FK Bodø/Glimt por causa de uma transferência iminente. O internacional de base da Noruega soma até aqui dez gols e cinco assistências em 67 jogos pelo Vålerenga.