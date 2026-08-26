O Sunderland quer contratar Igor Paixão, do Olympique de Marseille, segundo informou a Sky Sports. O clube da Premier League já fez uma proposta pelo brasileiro.
O Marseille está em dificuldades financeiras e ainda precisa vender jogadores neste verão para equilibrar as contas. Paixão tem valor de mercado e, por isso, pode sair.
O Sunderland quer contratar um ponta, e o ex-jogador do Feyenoord é considerado o principal candidato absoluto. O técnico Regis Le Bris é um grande admirador do atleta.
O Sunderland já apresentou uma proposta ao Marseille, mas ela foi rejeitada de imediato. Não se sabe qual foi o valor da oferta. Segundo o Transfermarkt, ele vale 35 milhões de euros.
O próprio Marseille contratou Paixão junto ao Feyenoord em 2025. Ele tem contrato até meados de 2030 na cidade do sul da França. Uma transferência para a Inglaterra pode ser uma boa notícia para o Feyenoord. Na transferência de Paixão para o Marseille, o Feyenoord garantiu um percentual de revenda de 30% sobre o lucro em uma futura transferência.
O atacante de 26 anos disputou até agora 43 partidas pelo Marseille. Nelas, marcou 12 gols e deu 8 assistências para gols do clube.
Caso a transferência de Paixão se concretize, ele encontrará três holandeses no Sunderland: Robin Roefs, Jenson Seelt e Brian Brobbey.