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Bart DHanis

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Feyenoord já ouve o caixa tocar: clube da Premier League faz proposta por Igor Paixão

Mercado da bola
Feyenoord

O Sunderland quer contratar Igor Paixão, do Olympique de Marseille, segundo informou a Sky Sports. O clube da Premier League já fez uma proposta pelo brasileiro.

O Marseille está em dificuldades financeiras e ainda precisa vender jogadores neste verão para equilibrar as contas. Paixão tem valor de mercado e, por isso, pode sair.

O Sunderland quer contratar um ponta, e o ex-jogador do Feyenoord é considerado o principal candidato absoluto. O técnico Regis Le Bris é um grande admirador do atleta.

O Sunderland já apresentou uma proposta ao Marseille, mas ela foi rejeitada de imediato. Não se sabe qual foi o valor da oferta. Segundo o Transfermarkt, ele vale 35 milhões de euros.

O próprio Marseille contratou Paixão junto ao Feyenoord em 2025. Ele tem contrato até meados de 2030 na cidade do sul da França. Uma transferência para a Inglaterra pode ser uma boa notícia para o Feyenoord. Na transferência de Paixão para o Marseille, o Feyenoord garantiu um percentual de revenda de 30% sobre o lucro em uma futura transferência.

O atacante de 26 anos disputou até agora 43 partidas pelo Marseille. Nelas, marcou 12 gols e deu 8 assistências para gols do clube.

Caso a transferência de Paixão se concretize, ele encontrará três holandeses no Sunderland: Robin Roefs, Jenson Seelt e Brian Brobbey.

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