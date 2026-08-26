O Feyenoord não levará torcedores para os próximos dois jogos fora de casa, decisão tomada pela diretoria do clube em razão dos acontecimentos do último fim de semana em Leeuwarden, na partida contra o SC Cambuur (2 a 5).

No último domingo, a situação saiu completamente do controle em Leeuwarden. Torcedores do Feyenoord dispararam rojões do setor visitante, atingindo pessoas no setor da torcida mandante do Cambuur. Elas precisaram ser atendidas pelos primeiros socorros.

“O Feyenoord não levará seus próprios torcedores para os próximos dois jogos fora de casa na Eredivisie. A diretoria do clube tomou essa decisão em razão do muito comentado e absolutamente inaceitável incidente com fogos de artifício em Leeuwarden no último domingo”, diz o comunicado.

“Isso significa que a equipe do técnico Giovanni van Bronckhorst terá de atuar duas vezes em solo adversário sem o apoio de sua própria torcida”, conclui o Feyenoord.

Isso significa que não haverá torcedores visitantes nas partidas do Feyenoord contra NEC e PEC Zwolle.

O Feyenoord ainda está em consulta com o triângulo local de segurança sobre eventuais medidas extras para o jogo em casa contra o ADO Den Haag no próximo fim de semana.