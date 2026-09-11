O Feyenoord tomou medidas duras após os distúrbios durante a partida fora de casa contra o SC Cambuur. O clube de Roterdã identificou 47 torcedores e impôs a eles, com efeito imediato, uma proibição local de entrada no estádio De Kuip.

Além disso, os cartões para jogos fora de casa dos torcedores envolvidos serão bloqueados. O Feyenoord também comunicará os 47 indivíduos à KNVB, o que pode fazer com que eles passem a enfrentar um possível banimento nacional dos estádios.

"Nos próximos dias, 47 pessoas serão informadas de que lhes foi imposta, com efeito imediato, uma chamada proibição local de entrada no estádio De Kuip, que seu cartão para jogos fora de casa foi bloqueado e que elas serão comunicadas à KNVB para um banimento nacional dos estádios", escreveu o Feyenoord em um comunicado à imprensa. "Isso por causa de má conduta no setor visitante durante a partida SC Cambuur x Feyenoord, em 23 de agosto."

Durante esse duelo, torcedores do Feyenoord acenderam fogos de artifício em massa no décimo segundo minuto. Parte deles caiu em um setor com torcedores do Cambuur, e sete pessoas ficaram feridas.

Os torcedores atingidos sofreram, entre outros problemas, danos auditivos, queimaduras e lesões nos olhos. O goleiro do Feyenoord Tjark Ernst também escapou de se ferir, depois de por pouco não ser atingido por um rojão.

Segundo o Feyenoord, as proibições de entrada no estádio são resultado de semanas de investigação intensiva. Para isso, foram analisadas extensas imagens, entre outros materiais, para identificar os torcedores envolvidos e determinar seu papel nos incidentes.

O clube está agindo contra torcedores que teriam coordenado a ação com fogos de artifício, segurado faixas, tentado com isso escapar da vigilância por câmeras ou soltado fogos de artifício eles próprios. Além disso, não está descartado que os envolvidos também sejam processados criminalmente.

Eventuais medidas adicionais serão determinadas pela KNVB e pelo Ministério Público. O Feyenoord já havia decidido anteriormente não levar torcedores para as duas partidas seguintes fora de casa.