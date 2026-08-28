Feyenoord identifica dezenas de envolvidos após confusão com fogos de artifício

O Feyenoord identificou, após uma investigação intensa de uma semana, “algumas dezenas de pessoas que podem receber proibição de entrar em estádios”. Tudo isso depois dos distúrbios durante a partida fora de casa de domingo contra o SC Cambuur.

Anteriormente, já havia sido divulgado que o Feyenoord não permitirá a viagem de torcedores nos próximos dois jogos fora de casa. Os arruaceiros da semana passada agora foram especificamente identificados. “Para as pessoas em questão, será recolhido o cartão de visitante, elas receberão uma proibição local de estádio e serão comunicadas à KNVB para uma proibição nacional de estádio.”

O Feyenoord apresentou uma explicação clara no site do clube. “Entre aqueles que serão barrados, não estão apenas pessoas das quais foi constatado que realmente soltaram fogos de artifício ou sinalizadores. Trata-se também de pessoas das quais é claramente visível, nas imagens de câmera analisadas, que tornaram isso explicitamente possível. Isso, por exemplo, ao coordenar a ação ou manter uma das grandes bandeiras erguidas por um longo período, com o objetivo de permitir que os autores passassem às suas ações sem serem vistos.”

A diretoria do clube também critica o fato de diversos torcedores terem usado de repente uma balaclava durante a ação com fogos de artifício. “Como se sabe, o uso desse tipo de vestimenta que cobre o rosto nas arquibancadas também é proibido, entre outras coisas com base nas condições-padrão vigentes da KNVB.”

A investigação em larga escala, aliás, ainda não foi concluída. A direção do Feyenoord espera que mais pessoas sejam identificadas nos próximos dias.

O duelo em Leeuwarden foi temporariamente interrompido após doze minutos, depois que fogos de artifício foram disparados em grande escala do setor do Feyenoord. Com isso, não apenas fogos foram lançados no campo, mas também na direção das arquibancadas ao redor.

Sete torcedores do Cambuur sofreram queimaduras, danos auditivos e lesões oculares. Já na noite de domingo, o Feyenoord tomou claramente distância dos acontecimentos e falou em “eventos inadmissíveis”. Assim, o clube agora já tem vários autores na mira.