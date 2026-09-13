Feyenoord faz história e impõe ao PEC Zwolle a maior derrota de todos os tempos

O Feyenoord atropelou o PEC Zwolle na tarde de domingo. A equipe de Giovanni van Bronckhorst foi soberana no estádio MAC3PARK e venceu por incríveis 0 a 7, com o que os roterdaneses se recuperaram de forma convincente da dolorosa derrota por 5 a 1 para o FC Barcelona na Liga dos Campeões. Para o PEC Zwolle, trata-se da maior derrota da história do clube.

Os roterdaneses começaram sem a torcida que viajou para apoiar a equipe, depois de o próprio clube ter decidido deixar os setores destinados aos visitantes vazios por dois jogos devido ao incidente com fogos de artifício em Cambuur. Sob os olhares do ex-treinador do Feyenoord e ex-jogador do PEC Arne Slot, o Feyenoord começou forte: Givairo Read acertou a trave duas vezes em seis minutos, e Luciano Valente finalizou raspando a trave.

Aos dez minutos, Nacho Ferri pensou ter marcado o gol de abertura em cruzamento de Mika Mármol, mas o VAR constatou que o defensor espanhol havia conduzido a bola com o braço. Oito minutos depois, o Feyenoord enfim saiu na frente, quando Ferri finalizou com desvio em Simon Graves, e o gol foi anotado como contra do defensor do PEC.

Ferri não precisou esperar muito pelo seu primeiro gol oficial. Aos 23 minutos, Anis Hadj Moussa acionou Read, que cruzou rasteiro pela direita, e Ferri apareceu com categoria para empurrar para o gol e fazer o 0 a 2. Depois disso, o Feyenoord manteve o PEC completamente sob controle e, após pouco mais de meia hora, tinha cerca de três quartos da posse de bola.

Aos 40 minutos, o duelo ficou praticamente decidido. Read e Hadj Moussa voltaram a combinar bem pela direita, e Gjivai Zechiël bateu no canto curto para fazer o 0 a 3, marcando já seu quinto gol na temporada. Das arquibancadas da casa, ouviu-se em seguida um alto "tenham vergonha na cara", grito que também voltou a aparecer com frequência depois do intervalo.

O técnico do PEC, Van der Vegt, fez três substituições no intervalo, mas quatro minutos após a volta o gol saiu de novo. Depois de uma intervenção de Nick Viergever, a bola sobrou para Ferri, que soltou a bomba para marcar o 0 a 4. Só aos 58 minutos o goleiro do Feyenoord, Timon Ernst, precisou fazer sua primeira defesa realmente importante.

O Feyenoord seguiu impiedoso. Aos 63 minutos, Hadj Moussa iniciou ele mesmo a jogada, recebeu a bola de volta de Valente e finalizou bonito no ângulo direito para fazer o 0 a 5. Seis minutos depois, o reserva Jivayno Zinhagel marcou o 0 a 6 após passe de Read e comemorou seu primeiro gol como profissional.

Nem depois disso o Feyenoord parou. Aos 77 minutos, Hadj Moussa cortou da direita para dentro, arrancou em uma longa jogada individual e bateu de cerca de quinze metros para fazer o 0 a 7, seu segundo gol na tarde. Nos minutos finais, o reserva Sem Steijn teve o 0 a 8 nos pés pelo Feyenoord, mas Graves tirou a bola em cima da linha.

Graças à goleada histórica, o Feyenoord sobe provisoriamente para a segunda colocação da Eredivisie, enquanto o PEC cai para a 16ª posição.