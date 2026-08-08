Feyenoord esclarece: este é o novo capitão sob o comando de Giovanni van Bronckhorst

Luciano Valente é o novo capitão do Feyenoord. Foi o que o clube de Roterdã anunciou na tarde deste sábado.

O Feyenoord precisou buscar um novo capitão, porque Timon Wellenreuther se transferiu para o VfL Wolfsburg.

Van Bronckhorst analisou a situação com cuidado e escolheu Valente. O meio-campista de 22 anos usará a braçadeira de capitão no domingo, contra o Sparta.

Na temporada passada, a capitania foi um tema muito discutido em De Kuip. O antecessor de Gio, Robin van Persie, tirou a braçadeira de Quinten Timber e depois indicou Sem Steijn como novo capitão.

Em janeiro, essa função também foi retirada de Steijn. Wellenreuther acabou encerrando a temporada como capitão.

O clássico da cidade entre Sparta e Feyenoord começa no domingo, às 12h15. Na temporada passada, este duelo terminou em 0 a 4.