Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080671113.jpgPro Shots
Wessel Antes

Traduzido por

Feyenoord esclarece: este é o novo capitão sob o comando de Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord
L. Valente

Luciano Valente é o novo capitão do Feyenoord. Foi o que o clube de Roterdã anunciou na tarde deste sábado.

O Feyenoord precisou buscar um novo capitão, porque Timon Wellenreuther se transferiu para o VfL Wolfsburg.

Van Bronckhorst analisou a situação com cuidado e escolheu Valente. O meio-campista de 22 anos usará a braçadeira de capitão no domingo, contra o Sparta.

Na temporada passada, a capitania foi um tema muito discutido em De Kuip. O antecessor de Gio, Robin van Persie, tirou a braçadeira de Quinten Timber e depois indicou Sem Steijn como novo capitão.

Em janeiro, essa função também foi retirada de Steijn. Wellenreuther acabou encerrando a temporada como capitão.

Eredivisie
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

O clássico da cidade entre Sparta e Feyenoord começa no domingo, às 12h15. Na temporada passada, este duelo terminou em 0 a 4.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google