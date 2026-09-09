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RaphinhaGetty
Jonathan van Haaster

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Feyenoord é atropelado pelos números após noite sem qualquer chance contra o FC Barcelona

Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões

O Feyenoord não conseguiu surpreender o FC Barcelona nesta quarta-feira. O time de Roterdã saiu atrás já no terceiro minuto e acabou derrotado sem chances por 5 a 1 no Spotify Camp Nou, onde Raphinha (2), Karim Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus balançaram as redes para os donos da casa. Sem Steijn fez o gol de honra holandês quando o placar marcava 4 a 0.

A grande surpresa na escalação foi Javi López. O lateral-esquerdo foi colocado à frente do lateral-esquerdo de origem Mika Mármol e apareceu no papel como ponta esquerda. O técnico Giovanni van Bronckhorst explicou antes da partida que promoveu uma 'pequena diferença de nuance' com a mudança de posição do espanhol.

O Feyenoord saiu atrás já no terceiro minuto. Uma bola enfiada chegou a Yamal, que tocou de primeira para Raphinha. O brasileiro ganhou de Tsuyoshi Watanabe e fez Charles Vanhoutte e Jeremiah St. Juste caírem sentados ao mesmo tempo com um único drible, antes de também deixar Tjark Ernst sem chances: 1 a 0.

O Feyenoord tentou atacar aqui e ali nos contra-ataques e por um momento pediu pênalti quando Anis Hadj Moussa caiu na área após um duelo com João Cancelo e Pau Cubarsí. O argelino, porém, deixou a perna de forma consciente, o que levou o árbitro Sven Jablonski a mandar o lance seguir imediatamente e também não ser chamado ao monitor.

Não muito depois, o Barcelona ampliou para 2 a 0. Adeyemi teve espaço demais pela esquerda, cortou para dentro e finalizou bonito de direita no ângulo, sem chances para Ernst: 2 a 0. O Feyenoord fez o que pôde e apareceu com uma pancada de Gjivai Zechiël, cuja finalização passou a um metro do gol de Joan García.

Pouco depois de Yamal ter chutado para fora por muito pouco, o Feyenoord teve sua maior chance na partida. Hadj Moussa se livrou de Andreas Christensen com uma bela pedalada, mas depois teve pouco espaço para também passar por García. O Barcelona respondeu em seguida com Cancelo, que apareceu no ataque e acertou a trave.

O Feyenoord começou bastante bem o segundo tempo e buscou o ataque de forma clara. Antes que o time de Van Bronckhorst pudesse se premiar, o Barcelona foi letal do outro lado. Pedri esperou a corrida de Raphinha e deu o passe em profundidade no momento certo. O brasileiro manteve a calma e finalizou para marcar: 3 a 0.

O Feyenoord chegou a pensar que voltaria para o jogo com Nacho Ferri, que finalizou bem girando. Na construção da jogada, porém, Zechiël estava em impedimento por um comprimento de dedo do pé. O Barcelona não fez força excessiva para vencer Ernst pela quarta vez, mas ainda assim chegou ao 4 a 0. Yamal cobrou uma falta por dentro da barreira e mandou para o gol.

Ainda assim, o Feyenoord conseguiu marcar um gol merecido na reta final. O reserva Goncaloo Borges serviu Steijn com um belo cruzamento, e o jogador de Haia empurrou para as redes na segunda trave. A palavra final foi do Barcelona. Yamal cruzou para Gabriel Jesus, que desviou de cabeça para o canto oposto: 5 a 1.



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