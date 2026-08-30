Feyenoord deixa escapar pontos preciosos contra o ADO Den Haag apesar da reação

O Feyenoord deixou escapar pontos muito valiosos na tarde de domingo contra o ADO Den Haag. A equipe de Giovanni van Bronckhorst não passou de um empate por 2 a 2 no De Kuip contra o recém-promovido que ainda não havia somado pontos e, para isso, precisou até buscar a reação depois de estar perdendo por 0 a 2. Ayase Ueda e Anis Hadj Moussa evitaram a derrota com seus gols no segundo tempo.
Ainda antes do apito inicial, o Feyenoord sofreu um revés. Jeremiah St. Juste sentiu uma lesão durante o aquecimento e foi cortado, o que fez Javi López estrear como titular e Mika Mármol ser deslocado para o centro da defesa. Na sequência, a equipe de Roterdã começou com muita posse de bola e criou a primeira ameaça com Gaoussou Diarra.
Mesmo assim, foi o ADO que abriu o placar de forma surpreendente aos 12 minutos. Oussama Targhalline simplesmente entregou a bola, e os visitantes fizeram uma transição em velocidade para Nigel Thomas marcar o 0 a 1. Para o atacante nascido em Roterdã, foi seu primeiro gol na temporada.
O Feyenoord tentou reagir em seguida e teve chances suficientes para isso. Ueda cabeceou para fora, teve um gol anulado por impedimento e, aos 29 minutos, apareceu cara a cara com Kilian Nikiema, mas o goleiro do ADO evitou o empate. Gjivai Zechiël também exigiu defesa de Nikiema, enquanto o Feyenoord já havia acumulado, aos 40 minutos, nada menos que 72 por cento de posse de bola e 11 finalizações.
Apesar da superioridade, o Feyenoord foi para o intervalo em desvantagem, e Van Bronckhorst mexeu ao colocar Sem Steijn no lugar de Diarra. Steijn levou perigo imediatamente e, pouco depois da volta do intervalo, acertou a trave após passe de Ueda. Não muito depois, porém, o Feyenoord sofreu um novo golpe.
Sekou Sylla fez 0 a 2 aos 53 minutos ao finalizar rasteiro no canto da entrada da área, depois de uma fantástica jogada do ADO. O goleiro Tjark Ernst não passou segurança no lance. Para Sylla, nascido em Schiedam e internacional por Guiné, foi seu primeiro gol na Eredivisie pelo ADO.
Depois disso, o Feyenoord precisou se lançar totalmente ao ataque e enfim conseguiu diminuir aos 62 minutos. Ueda encontrou espaço na área e, de perto, mandou para as redes para fazer 1 a 2, após o que Van Bronckhorst também colocou Shaqueel van Persie em campo. O ADO ainda teve uma enorme chance de fazer 1 a 3 com Illaijh de Ruijter, mas seu domínio o traiu no momento decisivo.
Do outro lado, Hadj Moussa primeiro acertou a trave, antes de enfim marcar aos 72 minutos. O argelino puxou da direita para o meio e bateu colocado, sem chances para Nikiema, para fazer 2 a 2. O Feyenoord não conseguiu mais forçar o gol da vitória na reta final e, por isso, teve de se contentar com um empate muito decepcionante contra um ADO que ainda não havia conquistado nenhum ponto antes da partida.