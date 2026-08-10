No Feyenoord, a tranquilidade voltou por completo, concluiu a mesa do Rondo, da Ziggo Sport. Com um novo treinador, diretor-geral e diretor técnico, de repente o cenário parece muito mais promissor em Rotterdam-Zuid.

No último domingo, a equipe de Giovanni van Bronckhorst venceu com certa dificuldade a estreia na temporada contra o Sparta Rotterdam (0 a 1), mas em alguns momentos apresentou um futebol muito razoável. Principalmente Luciano Valente e Gjivai Zechiël chamaram atenção de forma positiva, na visão de Theo Janssen e Wim Kieft.

Os elogios, no entanto, vão principalmente para Van Bronckhorst. “Quando vejo esse homem sentado ali, isso me deixa feliz”, disse Janssen. “Ele transmite tanta tranquilidade, tanta classe. Sim, ele combina perfeitamente com o Feyenoord. Por favor, deixem ele ficar ali por mais uns 10 anos. Isso faz sentido.”

Youri Mulder também está impressionado com o trabalho do diretor técnico Dévy Rigaux até aqui. Com reforços pontuais, o time por enquanto parece bem montado, e as transferências de saída também parecem estar sendo conduzidas com cuidado.

“Eles venderam o Sauer por 15 milhões… Isso é muito bom, viu!”, disse Mulder. “Muito bem feito por esse novo diretor técnico (Dévy Rigaux, redação). Stuttgart… Sim, dá quase para pensar: o que o Stuttgart está fazendo?”

Mulder, ele próprio diretor técnico do Schalke 04, explica suas dúvidas. “Sim, eu não sei. Eu acho o Sauer bom, mas me parece que fisicamente ele ainda não está pronto para a Bundesliga.”

“Mas o Stuttgart sempre fez contratações muito boas, com El Khannouss, por exemplo”, ponderou. “Eu também nunca teria pensado que ele tinha esse potencial físico, mas ele realmente foi muito bem. Estou muito curioso para ver se Sauer vai conseguir.”