Feyenoord dá novo show de futebol e atropela completamente o FC Utrecht

O Feyenoord atropelou o FC Utrecht na tarde de domingo. A equipe de Giovanni van Bronckhorst já vencia por 3 a 0 no intervalo, em De Kuip, e ampliou após a pausa para construir uma convincente vitória por 5 a 0. Os gols foram marcados por Anis Hadj Moussa (dois), Nacho Ferri, Luciano Valente e Gaoussou Diarra.

Após a vitória por 7 a 0 sobre o PEC Zwolle, Van Bronckhorst não viu motivo para mexer na equipe titular e mandou a campo exatamente os mesmos nomes. Também chamou atenção o fato de Shaqueel van Persie e Gonçalo Borges terem ficado totalmente fora por causa de problemas físicos, o que deixou o Feyenoord com poucas opções ofensivas no banco. O FC Utrecht começou com os mesmos onze da vitória por 2 a 1 sobre o Excelsior.

Desde o apito inicial, o Feyenoord deixou claro que o Utrecht teria uma tarde difícil pela frente. Hadj Moussa iniciou uma jogada individual no próprio campo aos seis minutos, avançou sem ser incomodado em direção à área e finalizou de perto, sem chances para Vasilios Barkas: 1 a 0.

Menos de três minutos depois, o segundo gol de Roterdã também já estava na rede. Ferri havia desperdiçado uma grande oportunidade pouco antes, mas depois dominou muito bem a bola dentro da área e soltou uma finalização devastadora para fazer 2 a 0, enquanto o Feyenoord mantinha o ritmo elevado.

O Utrecht quase não conseguia conter o time da casa e voltou a ser punido aos 33 minutos. Hadj Moussa novamente pôde puxar para dentro com relativa facilidade diante do lateral-esquerdo Arthur Zagré, que teve muitas dificuldades, e bateu no canto curto para marcar seu segundo gol na tarde. O Utrecht não teve sequer um toque na bola dentro da área do Rotterdam antes do intervalo.

Antes do intervalo, os visitantes ainda tiveram um contratempo quando Artem Stepanov torceu o pé e, emocionado, precisou deixar o campo. Com isso, o atacante do Utrecht, que havia sido convocado pela primeira vez para a seleção ucraniana, provavelmente terá de perder a pausa para jogos de seleções. O Feyenoord ainda criou chances para ampliar, com Valente entre outros, mas foi para o vestiário com a vantagem de 3 a 0.

Mesmo depois do intervalo, pouco mudou no panorama da partida. Niklas Vesterlund cometeu mão na bola dentro da própria área aos 52 minutos, e Valente cobrou com precisão o pênalti assinalado, vencendo Barkas para marcar o quarto gol do Feyenoord na tarde.

O golpe final veio aos 64 minutos com o reserva Diarra. Zechiël lançou o atacante no contra-ataque, e Diarra colocou a bola com categoria no canto oposto para fazer 5 a 0. Assim, depois da goleada sobre o PEC Zwolle, o Feyenoord voltou a comemorar uma vitória muito larga.

Com a convincente vitória, o Feyenoord assume provisoriamente a liderança da Eredivisie, embora PSV e AZ ainda possam ultrapassar os rotterdamers neste domingo. Para o FC Utrecht, a situação é consideravelmente menos animadora: os Domstedelingen ocupam um decepcionante 15º lugar, o que fez a pressão sobre o técnico Anthony Correia crescer bastante já na entrada da pausa para jogos de seleções.