Feyenoord dá grande passo e renova contrato de destaque absoluto

O Feyenoord renovou o contrato de Gjivai Zechiël por mais tempo, informou o clube de Roterdã na tarde desta quinta-feira por meio dos canais oficiais. Ele assinou até meados de 2029.

Por muito tempo, parecia que Zechiël deixaria De Kuip neste verão. Chegaram várias propostas pelo meio-campista, que acabou decidindo renovar seu contrato.

Principalmente o LOSC Lille estava muito interessado nos serviços de Zechiël. O clube francês ofereceu dez milhões de euros, mas recebeu uma recusa do diretor técnico Devy Rigaux.

Zechiël, que na temporada passada ainda atuou por empréstimo no FC Utrecht, começou de forma promissora a atual temporada da Eredivisie.

O jogador de 22 anos começou cada partida como titular e já soma cinco gols e três assistências.

“Estou muito feliz e, acima de tudo, grato. Em primeiro lugar, sou grato a Deus por tudo o que Ele me dá e pelo caminho que posso percorrer. Além disso, sou grato pela confiança que o Feyenoord deposita em mim. Estou no meu lugar aqui e sei que ainda posso dar muitos passos importantes”, disse Zechiël ao site do clube.