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Rian Rosendaal

Traduzido por

Feyenoord conversa com o Manchester United sobre a chegada de atacante

Mercado da bola
Feyenoord
Manchester United

O Feyenoord conversa com o Manchester United sobre um empréstimo de Chido Obi, informa o De Telegraaf nesta terça-feira. O gigante inglês está disposto a permitir que o atacante dinamarquês, de apenas 18 anos, ganhe experiência em outro lugar.

Giovanni van Bronckhorst já conta com Ayase Ueda, Casper Tengstedt, Shaqueel van Persie e Nacho Ferri como quatro atacantes. Ainda assim, o clube trabalha para viabilizar a chegada de Obi, que também tem nacionalidade nigeriana.

O Feyenoord pensa, por enquanto, em um empréstimo. Não se sabe se também há conversas sobre uma opção de compra para o próximo ano. Segundo o Transfermarkt, Obi está avaliado atualmente em 5 milhões de euros.

O clube de Roterdã talvez esteja levando em conta uma possível saída de Ueda, artilheiro na Holanda na temporada passada. O Fenerbahçe apresentou recentemente uma proposta, mas o atacante japonês tem preferência pela Premier League.

De acordo com o De Telegraaf, a eventual chegada de Obi é uma má notícia para Van Persie, que nas últimas semanas recebeu menos minutos do que Ferri. "Se agora ainda chegar um centroavante estrangeiro da mesma idade, a perspectiva não melhora."

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Obi foi levado pelo Arsenal para a Inglaterra em 2022. Dois anos depois, fez a polêmica transferência para o Manchester United. Sua estreia na Premier League aconteceu em fevereiro de 2025, quando substituiu Casemiro contra o Tottenham Hotspur.

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