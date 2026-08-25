Feyenoord conversa com o Manchester United sobre a chegada de atacante

O Feyenoord conversa com o Manchester United sobre um empréstimo de Chido Obi, informa o De Telegraaf nesta terça-feira. O gigante inglês está disposto a permitir que o atacante dinamarquês, de apenas 18 anos, ganhe experiência em outro lugar.
Giovanni van Bronckhorst já conta com Ayase Ueda, Casper Tengstedt, Shaqueel van Persie e Nacho Ferri como quatro atacantes. Ainda assim, o clube trabalha para viabilizar a chegada de Obi, que também tem nacionalidade nigeriana.
O Feyenoord pensa, por enquanto, em um empréstimo. Não se sabe se também há conversas sobre uma opção de compra para o próximo ano. Segundo o Transfermarkt, Obi está avaliado atualmente em 5 milhões de euros.
O clube de Roterdã talvez esteja levando em conta uma possível saída de Ueda, artilheiro na Holanda na temporada passada. O Fenerbahçe apresentou recentemente uma proposta, mas o atacante japonês tem preferência pela Premier League.
De acordo com o De Telegraaf, a eventual chegada de Obi é uma má notícia para Van Persie, que nas últimas semanas recebeu menos minutos do que Ferri. "Se agora ainda chegar um centroavante estrangeiro da mesma idade, a perspectiva não melhora."
Obi foi levado pelo Arsenal para a Inglaterra em 2022. Dois anos depois, fez a polêmica transferência para o Manchester United. Sua estreia na Premier League aconteceu em fevereiro de 2025, quando substituiu Casemiro contra o Tottenham Hotspur.