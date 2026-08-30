Feyenoord conversa com atacante sobre rescisão de contrato

O Feyenoord conversa com Luka Ivanusec sobre a rescisão de seu contrato, válido até meados de 2028, segundo informa o FR12.nl com base em fontes. O atacante de lado não faz parte dos planos para o futuro, por isso as duas partes conversam sobre o encerramento da parceria.

Clube e jogador estão em conversas sobre em quais condições podem seguir caminhos separados. Ainda não há um acordo definitivo. Se houver entendimento, Ivanusec poderá procurar um novo clube sem custos de transferência.

Na temporada passada, Ivanusec foi emprestado pelo Feyenoord ao PAOK Thessaloniki, da Grécia. A opção de compra não foi exercida, o que fez com que o meio-campista e também atacante retornasse a Roterdã. Ao que tudo indica, ele não faz parte dos planos de Giovanni van Bronckhorst.

Ivanusec não teve papel algum no Feyenoord na fase inicial da nova temporada da Eredivisie. O croata não ficou nem uma vez no banco de reservas nas três primeiras partidas do campeonato.

O Feyenoord desembolsou sete milhões de euros em 2023 para contratar Ivanusec, que veio do Dinamo Zagreb. Ele assinou por cinco temporadas e chegou ao De Kuip cercado de grandes expectativas.

Ivanusec disputou 55 partidas com a camisa do Feyenoord em suas duas primeiras temporadas. Depois disso, passou por um período de empréstimo na Grécia para voltar a ter minutos com regularidade.

O futuro de Ivanusec, portanto, está quase certamente fora de Roterdã. Ainda não se sabe se o atacante de 27 anos está em conversas com outros clubes.