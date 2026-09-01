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Rian Rosendaal

Traduzido por

Feyenoord chega a um acordo e contrata goleiro

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Feyenoord

O Feyenoord chegou a um acordo com Florian Kastenmeier, garante o FR12.nl nesta terça-feira. O goleiro (30) chega a Roterdã sem custos de transferência, e a expectativa é que ele seja apresentado em breve em De Kuip.

Kastenmeier já estava no radar do Feyenoord havia mais tempo, e o clube buscava um concorrente para o titular Tjark Ernst. Além disso, os rotterdamenses esperam poder aproveitar a experiência de Kastenmeier.

Nos últimos sete anos, Kastenmeier disputou nada menos que 228 partidas oficiais pelo Fortuna Düsseldorf, clube do qual saiu sem custos de transferência em 1º de julho. Em toda a carreira, o goleiro chegou a 359 jogos.

O novo goleiro do Feyenoord atuou principalmente na 2. Bundesliga, onde fez 194 partidas. Além disso, ele soma dezessete jogos na Bundesliga e quinze na DFB-Pokal.

O goleiro de 1,90 metro conseguiu manter seu gol sem sofrer gols em 55 ocasiões, mas também sofreu 320 gols.  

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Na temporada passada, Kastenmeier foi o goleiro titular do Fortuna Düsseldorf. Ele não conseguiu evitar o rebaixamento para o terceiro nível da Alemanha.

O Hertha BSC também estava no páreo por Kastenmeier, que, portanto, escolhe o Feyenoord. Ele pode fazer sua estreia na relação do jogo de sábado, fora de casa, contra o NEC.

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