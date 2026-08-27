Feyenoord cai com Barcelona e Inter na Liga dos Campeões

O Feyenoord foi sorteado para enfrentar Inter, FC Barcelona, FC Porto, Real Betis, RB Leipzig, Galatasaray, Como e Viking na fase de liga da Champions League. O time de Roterdã fará quatro jogos no De Kuip e visitará os adversários em outras quatro partidas.

O Feyenoord entrou no sorteio na noite de quinta-feira vindo do Pote 3. O time de Roterdã já sabia de antemão que enfrentaria oito adversários diferentes: dois de cada pote, com um duelo em casa e uma partida fora por pote.

Do Pote 1, o Feyenoord poderia enfrentar imediatamente algumas potências absolutas. A Internazionale vai ao De Kuip, enquanto o Feyenoord visitará o Barcelona na outra partida contra um adversário do pote mais alto.

Os adversários do Pote 2 também já são conhecidos. O FC Porto viajará a Roterdã para enfrentar o Feyenoord, enquanto a equipe visitará o Real Betis no outro duelo.

Do próprio Pote 3, o Feyenoord foi sorteado contra RB Leipzig e Galatasaray. O clube alemão vai ao De Kuip, enquanto o Feyenoord terá de viajar à Turquia para a partida contra o Galatasaray.

Como e Viking completam o programa europeu do Feyenoord. O time de Roterdã jogará em casa contra o Como e fará fora de casa o confronto com o Viking.

A fase de liga começa em 8, 9 e 10 de setembro, com rodadas depois em 13 e 14 de outubro, 20 e 21 de outubro, 3 e 4 de novembro, 24 e 25 de novembro e 8 e 9 de dezembro. Após a pausa de inverno, as duas últimas partidas estão marcadas para 19 e 20 de janeiro e 27 de janeiro, enquanto a UEFA divulgará o calendário definitivo dos jogos, com datas e horários exatos, até sábado, 29 de agosto.

Após oito partidas, será feito o balanço. Os times do primeiro ao oitavo lugar se classificam diretamente para as oitavas de final, os clubes entre a nona e a 24ª posição vão para a fase intermediária, e para os times do 25º ao 36º lugar a temporada europeia estará encerrada.

Os adversários do Feyenoord são: Inter (casa), FC Barcelona (fora), FC Porto (casa), Real Betis (fora), RB Leipzig (casa), Galatasaray (fora), Como (casa) e Viking (fora).