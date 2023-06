Ferroviário x Atlético-CE ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam nesta quarta (28), pela 10ª rodada; veja como acompanhar na internet

Ferroviário e Atlético-CE, se enfrentam na noite desta quarta (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza- CE, pela 10ª rodada do Brasileirão Série D. A partida terá transmissão ao vivo da F.SporTV , no streaming.

A partida é válida pelo Grupo A2, os donos da casa lideram a tabela com 25 pontos conquistados e até agora nenhuma derrota na competição. Enquanto o adversário ocupa o terceiro lugar, com 13.

Na última rodada, o Ferroviário venceu fora de casa do Parnahyba-PI pelo placar de 1 a 0, já o Atlético, em casa, bateu o lanterna Cordino do Maranhão por 2 a 1.

No histórico de confronto no clássico, são 33 jogos disputados até aqui, tendo o Ferroviário vencido 14 deles, o Atlético outros 11 êxitos, além de oito empates. Na última vez que se encontraram, o Ferroviário saiu vencedor após o placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Ferroviário: Douglas Dias; Wesley, Alisson, Éder Lima, Mattheus Silva; Vinícius Paulista, Lincoln, Marconi, Deizinho; Abner e Ciel.

Atlético-CE: João Guilherme; Cícero, José Elenilton, Jhones Vieira e Igor Ribeiro; Ewerton da Silva, Diego Eduardo e Pedro Jorge e José Augusto; Geilson Serqueira e Rodrigo Teixeira.

Desfalques

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

Atlético-CE

Sem desfalques confirmados.

Quando é?