Ferroviária x Patrocinense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), pela sexta rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Na Arena Fonte Luminosa, a Ferroviária recebe o Patrocinense na noite desta quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), em Araraquara, pela sexta rodada da Série D. A partida terá transmissão ao vivo do F.SportsTV, no streaming.

A Ferroviária empatou na última rodada anterior e continuou na sexta posição do grupo, com 4 pontos. A Locomotiva, treinada por Elano, quer usar o fator casa para vencer a partida.

Já o Patrocinense vem de empate no jogo passado, e perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo G, caindo para o segundo lugar, com 19 pontos. O time mineiro busca reencontrar o caminho das vitórias para seguir na parte de cima da tabela.

Prováveis escalações

Ferroviária: Saulo; Bernardo, Ronaldo Alves, Maílson Alves, Alysson Dutra; Gerson Magrão, Vitor Barreto, Pablo; Júlio Vitor, Antônio e João Veras. Técnico: Elano.

Patrocinense: Adilson; Ronaldo, João Gabriel, Léo Alves, Danilo Santos; Gabriel Galhardo, Marinho, Anderson Recife; Léo Santos, Gleisinho e Mayco Félix. Técnico: Rogério Henrique.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Patrocinense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?