Ferroviária x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo neste domingo (11), na Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

A Ferroviária recebe o Corinthians na noite deste domingo (11), às 20h (de Brasília), na Fonte Nova, em Araraquara, pela décimarodada do Campeonato Paulista feminino de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. (veja a programação completa aqui).

A Ferroviária quer aproveitar o embalo da goleada no Paulistão para buscar a liderança do Brasileirão. Com 20 pontos somados, seis vitórias em nove jogos e uma das melhores defesas da competição, a equipe de Araraquara busca reencontrar o caminho das vitórias após dois tropeços seguidos no nacional: um empate com o Flumininense e uma derrota para o Flamengo. Diante de um adversário direto, a meta é abrir vantagem sobre os rivais mais próximos e manter a pressão sobre o Cruzeiro, atual líder.

Do outro lado, o Corinthians tenta manter o bom momento e aproveitar a força de seu ataque, o mais eficiente do campeonato, com 30 gols marcados. Após um período irregular, a equipe se reencontrou com duas vitórias seguidas no Brasileirão e chega embalada por uma sequência de cinco jogos de invencibilidade. Com 18 pontos, o time de Lucas Piccinato quer encostar de vez na liderança, mesmo lidando com um elenco desfalcado por lesões. A promessa é de um confronto de alto nível entre a melhor defesa e o melhor ataque da competição.

Prováveis escalações

Ferroviária feminino: Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa, Fátima Dutra; Cris, Raquel e Micaelly; Mariana Santos, Vendito e Júlia Beatriz.

Corinhians feminino: Nicole Ramons; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Yaya, Duda Sampaio, Dayane Rodriguez e Eudimilla; Vic Albuquerque e Jhonson.

Desfalques

Ferroviária

Não há desfalques.

Corinthians

Andressa Alves, Duda, Thaís Regina, Bia Zanotti, Letícia Santos e Manu Olivan são baixas por lesão.

Quando é?