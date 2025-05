Ferroviária x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), na Arena da Fonte Luminosa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ferroviária e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h35 (de Brasília), na Arena Fonte da Luminosa, em Araraquara, pela oitava rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN 4 na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos no YouTube (confira a programação completa).

Na parte intermediária da tabela de classificação, com 10 pontos conquistados, a Ferroviária soma duas vitórias, quatro empates e uma derrota em sete jogos disputados. Já o Avaí tenta reencontrar o caminho das vitórias após ser derrotado pelo Goiás por 2 a 1 e empatar sem gols com o Atlético-GO nas duas últimas rodadas. Atualmente, a equipe ocupa a terceira posição, com 12 pontos e aproveitamento de 57%.

Prováveis escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Eric Melo; Ricardinho, Juninho, Albano e Thiago; Netinho e Carlão.

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Vitor, JP, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; Hygor e Cléber.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Alef Manga cumprirá suspensão.

Quando é?