Ferran Torres traça os passos de Raúl na seleção da Espanha

Por Ángel Cebrián - Que Ferran Torres tem um instinto goleador já ninguém duvida, pelo menos quando veste o manto vermelho da seleção da Espanha. O jovem jogador natural de Valência marcou seu 13º gol com a camisa da Fúria. A vítima da vez foi a seleção albanesa.

Poderia ser só mais um gol pelo seu país, mas este tento guarda algo especial. Com este gol, Ferran igualou Raúl González, já que Raúl também precisou de apenas 23 partidas para marcar 13 gols com a camisa espanhola.

Os 23 jogos de Ferran e Raúl se somam às mesmas 23 partidas que Álvaro Morata precisou para balançar as redes 13 vezes. O atacante da Juventus alcançou a marca em um amistoso contra a Costa Rica, em 2017. Atualmente, Morata - um homem de confiança do técnico Luis Enrique, da Espanha - soma 23 gols em 51 jogos pela seleção campeã mundial.

Raúl González ainda sustenta a marca de ser o segundo maior goleador da história da seleção espanhola, com 44 gols.

Contra a Albânia, Ferran Torres voltou a ser o atacante mais perigoso do time. Finalizou três vezes a gol e conseguiu marcar após uma assistência de outro jovem, Pino. A fase de Torres é ótima, pois nos últimos seis jogos que disputou, o atleta balançou as redes cinco vezes, incluindo um gol contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu.

No alto de seus 22 anos, Ferran segue mantendo o ritmo goleador na seleção. É provável que ultrapasse jogadores históricos da Espanha no ranking de gols marcados. Entre eles estão nomes como Emilia Butragueño (26 gols), Fernando Morientes (27 gols) e Fernando Hierro (29 gols).

Mais adiante estão nomes que foram diretamente responsáveis pela época mais vencedora da 'Fúria' na história como David Silva (35 gols), Fernando Torres (38 gols), o próprio Raúl (44 gols) e o artilheiro máximo, David Villa (59 gols).

Se Ferran Torres e essa geração conseguirem 'vingar' como se espera, essas estatísticas de goleadores podem certamente mudar.