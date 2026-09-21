Ferran Torres coloca Enrique em apuros

Ferran Torres não precisou de muito tempo para provar que sua transferência para o Paris Saint-Germain não foi apenas mais uma contratação para reforçar o setor ofensivo, mas talvez o início do surgimento de uma versão mais decisiva do atacante espanhol.

Após apenas algumas semanas, Torres se transformou em uma das principais armas ofensivas no elenco de Luis Enrique e começou a se impor pelos números antes de qualquer outra coisa, a ponto de já caminhar em um ritmo goleador que o coloca diretamente em comparação com um dos maiores artilheiros da história do clube, o sueco Zlatan Ibrahimovic.

A partida do clássico contra o Olympique de Marseille veio para confirmar essa transformação, depois que Torres apareceu novamente no momento em que o Paris Saint-Germain mais precisava de um jogador capaz de definir as oportunidades e convertê-las em gols.

Torres decide o clássico em um momento crucial

O Paris Saint-Germain conquistou uma vitória preciosa sobre o Olympique de Marseille por 2 a 1, no clássico cujos acontecimentos se desenrolaram no estádio Vélodrome, e o time parisiense saiu com um triunfo importante que reforça seus resultados no período recente.

Apesar do domínio do Paris Saint-Germain sobre o andamento do jogo e de sua clara superioridade na posse de bola e no controle do ritmo da partida, o time sofreu por um longo período com a ausência do toque final diante do gol, antes de encontrar seu caminho às redes no segundo tempo.

O momento de alívio veio aos 66 minutos, quando Ferran Torres abriu o placar, antes que o Marseille conseguisse igualar rapidamente por meio de Ángel Gómez aos 72 minutos.

Mas o empate não durou muito, pois Marquinhos conseguiu recolocar o Paris Saint-Germain à frente apenas três minutos depois, levando o time parisiense a definir a partida por 2 a 1 e a sair com uma vitória preciosa do estádio Vélodrome.

Essa vitória representa um impulso importante para o Paris Saint-Germain, que iniciou sua caminhada no Campeonato Francês de forma tropeçante, mas agora conseguiu conquistar seu terceiro triunfo consecutivo em todas as competições, num indício de que o time começou a recuperar parte de seu equilíbrio.

Sete chutes, sete gols

Em meio às tentativas do Paris Saint-Germain de recuperar seus melhores níveis, Ferran Torres continua consolidando sua posição como um jogador capaz de fazer a diferença a qualquer momento.

Desde sua transferência para a capital francesa, vindo do Barcelona durante o verão, o atacante espanhol não precisou de um longo período para se adaptar, pois seu nome começou a se destacar rapidamente desde sua primeira aparição com a camisa do Paris Saint-Germain, antes que seus números se transformassem em uma verdadeira fonte de pressão sobre Luis Enrique na escolha de suas peças ofensivas.

No confronto contra o Marseille, Torres entrou no lugar de Khvicha Kvaratskhelia aos 59 minutos, mas precisou de apenas sete minutos para deixar sua marca no clássico.

Aos 66 minutos, Désiré Doué enviou um cruzamento preciso pela ponta esquerda, e Torres se movimentou com inteligência entre C. J. Egan-Riley e Nayef Aguerd, aparecendo sem marcação a seis jardas do gol, antes de direcionar a bola com precisão ao ângulo superior esquerdo do gol de Geoffrey De Lange.

O gol não foi apenas um lance decisivo em uma grande partida, mas uma extensão de uma sequência impressionante de eficiência ofensiva que o jogador espanhol vem apresentando desde sua chegada a Paris.

Ferran Torres marcou 7 gols em seus 7 primeiros chutes ao gol pelo Paris Saint-Germain em competições oficiais, números que refletem sua capacidade excepcional de converter em gols as oportunidades que lhe surgem.

Só o supera nesse início goleador Zlatan Ibrahimovic, que marcou oito gols em seus seis primeiros jogos com o clube parisiense, conforme informou o site francês "Foot Mercato".

Assim, Torres se viu perto de um dos artilheiros mais influentes da história do Paris Saint-Germain, em um início que não se esperava com tanta força vindo do atacante espanhol.

Um novo dilema diante de Luis Enrique

Apesar do início marcante, Torres tentou lidar com seus números com tranquilidade, preferindo não dar a eles mais importância do que merecem, e afirmando que se trata de aproveitar as oportunidades que recebe.

Disse o atacante espanhol: "Você só precisa aproveitar suas chances. Às vezes a sorte está do seu lado e você marca, às vezes não. A única coisa a fazer é continuar tentando, uma vez após a outra".

Mas os números dizem que não se trata apenas de sorte, pois Torres demonstrou até agora uma grande capacidade de se posicionar dentro da área, de ler as movimentações de seus companheiros e de aproveitar os espaços, além de possuir o toque final de que qualquer time que compete nos mais altos níveis necessita.

Esse brilho não representa uma boa notícia apenas para Torres, mas coloca Luis Enrique diante de um verdadeiro desafio na escolha de sua escalação titular.

O treinador espanhol já possui um grupo ofensivo forte, que inclui Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, além de outras opções como Bradley Barcola, mas Torres começou a se impor com força nos cálculos do treinador, e já não é fácil tratá-lo como uma mera opção alternativa.

O que chama a atenção é que Torres não se limita a contribuir quando entra do banco de reservas, mas continua marcando gols e influenciando as partidas nos minutos que recebe, o que torna ignorá-lo cada vez mais difícil com o passar do tempo.

Luis Enrique elogia seu atacante

De sua parte, Luis Enrique não escondeu sua admiração pelo que Torres vem apresentando desde sua chegada ao Paris Saint-Germain, afirmando que o jogador representa uma adição importante para o time.

Disse o treinador espanhol: "Estou muito feliz com todas as nossas novas contratações. Todos contribuem para o time e nos acrescentam muito. Precisamos deles para continuar evoluindo como equipe, especialmente Ferran, que vem tendo um desempenho impressionante".

E acrescentou: "Ferran se destaca pela força na penetração em profundidade e aproveita os espaços com habilidade. E quando você tem jogadores como ele no meio-campo, que têm a qualidade necessária para o passe... Ele está no auge de seu nível, e estamos felizes por tê-lo conosco".

As declarações de Enrique revelam a dimensão do reconhecimento que Torres desfruta dentro da comissão técnica, especialmente porque seu estilo de jogo oferece ao time soluções diferentes, seja pela movimentação por trás dos defensores, pelo aproveitamento dos espaços ou pela finalização rápida dos ataques.

Já não aceita o papel de reserva

Depois de ser visto no início da temporada como uma opção adicional dentro de uma lista ofensiva lotada de estrelas, o quadro mudou rapidamente. Ferran Torres é o artilheiro do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês nesta temporada, com quatro gols, e além disso é um jogador campeão do mundo com a seleção da Espanha, mas agora parece mais ambicioso do que apenas obter minutos limitados.

Seus números atuais lhe dão o direito de disputar com força mais tempo em campo, e talvez até um lugar de titular na escalação de Luis Enrique, especialmente se continuar a aproveitar as oportunidades com essa eficiência.

E, embora o Paris Saint-Germain possua um grupo dos mais destacados nomes ofensivos, Torres surgiu para acrescentar uma nova equação aos cálculos do treinador espanhol: um jogador que não precisa de muitas oportunidades para marcar, nem de muito tempo dentro de campo para deixar seu impacto.

Por isso, a continuidade de Ferran Torres nesse índice de eficiência pode transformar a disputa dentro do ataque do Paris Saint-Germain em uma das pautas mais empolgantes do próximo período, depois que o espanhol passou de mero concorrente por um lugar na escalação a um jogador que obriga Luis Enrique a pensar seriamente em lhe dar um papel maior.

E, no momento em que Torres continua sua caça aos gols, a comparação com o início de Zlatan Ibrahimovic já não é apenas um título atraente, mas passou a ser sustentada por números que fazem do atacante espanhol um dos jogadores mais interessantes do Paris Saint-Germain no começo da temporada.