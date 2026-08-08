Ferran Torres chega a acordo com gigante e se aproxima de saída do Barcelona

A saída de Ferran Torres do Barcelona está mais perto de acontecer. O atacante de 26 anos chegou a um acordo pessoal com o Paris Saint-Germain para uma transferência, informa Florian Plettenberg, da Sky Deutschland.

“Ferran Torres chegou a um acordo com o Paris Saint-Germain”, escreve Plettenberg. “Esse já era o plano há alguns dias. PSG e Barcelona agora iniciaram as conversas entre si.”

Na semana passada, o especialista em mercado da bola Matteo Moretto já havia informado que o espanhol está aberto ao PSG. O Barcelona também não parece querer manter Ferran a qualquer custo, o que facilita uma transferência.

O PSG já está atrás de Ferran há mais tempo, depois que as negociações por uma renovação de seu contrato com o Barcelona, válido até meados de 2027, supostamente “travaram completamente”. Em meados de julho, a Sky Italia já havia divulgado que os franceses gostariam muito de fazer negócio com o Barcelona.

O Barcelona vai querer aproveitar o novo status do atacante, apesar do fato de o contrato de Ferran durar apenas mais um ano. Graças ao seu chute certeiro na prorrogação, ele levou a Espanha ao título mundial às custas da Argentina (1 a 0).

O PSG pode aproveitar um pouco de sangue novo no ataque após as saídas de Gonçalo Ramos (Milan) e Lee Kang-in (Atlético de Madrid). Além disso, Bradley Barcola está praticamente de saída, e há dúvidas em torno do nome de Ibrahim Mbaye.

Além de Torres, os parisienses também querem muito se reforçar com a joia do Ajax, Mika Godts. O ponta-esquerda está aberto à mudança e chegou a um acordo pessoal. Agora, o PSG ainda precisa chegar a um acordo com o Ajax.