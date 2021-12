Ferrán Torres? Cavani? Presidente do Barcelona promete reforços na próxima janela

O Barcelona foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões e ocupa apenas a sétima colocação no Campeonato Espanhol. O momento realmente não é bom para o time que nos últimos anos se acostumou a vencer, mas o presidente Joan Laporta já está se movimentando para “ajeitar a casinha".

Visando uma melhoria na segunda metade da temporada 2021/22, Laporta publicou um vídeo em suas redes sociais prometendo a contratação de reforços nesta próxima janela de transferências, que se abre em janeiro. A fala do cartola incendiou ainda mais especulações feitas pela imprensa espanhol nos últimos dias, de que ​​o jovem espanhol Ferrán Torres, do Manchester City, e o uruguaio Cavani, do United estão na mira do clube catalão.

No entanto, como um clube endividado e precisando reduzir a folha salarial para evitar os problemas que teve no início da temporada - que inclusive levaram Lionel Messi a deixar o Barça - para inscrever reforços, alguns nomes teriam que ser dispensados do elenco, como o próprio Laporta está ciente.

“Todos concordamos que devemos fortalecer a equipe. O problema é que herdamos contratos que não nos dão margem salarial. Mesmo assim, buscamos a fórmula para melhorar o time no mercado de inverno (europeu). Estamos trabalhando para conseguir”, declarou Laporta.

Tot i les adversitats, reforçarem el primer equip. Ara més que mai, remem en la mateixa direcció pel bé del Barça. pic.twitter.com/4ntDklnFaM — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) December 10, 2021

Nos dois casos de especulação, uma transferência ao Barcelona seria interessante para os jogadores, que buscam mais minutos em campo. Ferrán Torres, de 21 anos, tem contrato com o Manchester City até 2025 - o que faria com que o Barça precisasse envolver valores na negociação, o que é complicado na atual situação -, mas esteve em campo apenas sete vezes nesta temporada.

Do outro lado, aos 34 anos, tem sofrido com lesões e concorrência no Manchester United, e também gostaria de jogar mais minutos. Neste caso, o contrato vai apenas até junho de 2022, o que o torna livre para assinar um pré-contrato já em janeiro.

Para as chegadas, Philippe Coutinho e Samuel Umtiti novamente aparecem como favoritos a serem negociados pelo Barcelona. O brasileiro tem o salário mais alto do elenco, enquanto o zagueiro também pesa na folha de pagamento, sem que estejam convencendo em campo - o francês, aliás, sequer entrou em campo na atual temporada.