Barcelona enfrentará reconstrução dura após choque de realidade: sem Messi, nada esconde o desastre

A derrota de Munique reabriu velhas feridas no Barça. O "é o que é" de Ronald Koeman não está tão distante do "esta é a nossa realidade" de Xavi Hernández, pronunciado após a saída da Liga dos Campeões na quarta-feira (08), na Allianz Arena. Há apenas alguns meses de diferença entre as duas frases e, embora não signifiquem exatamente a mesma coisa, nem com o mesmo nível de resignação, elas são semelhantes em substância. O nível do Barça há muito tempo ficou aquém dos maiores elencos da Europa, mas Messi conseguiu disfarçar as falhas de uma equipe que vivia em meio a tumultos e a resistência dos reservas - os de hoje e os de ontem - que se recusam a ver seu amado clube cair sem se impor. Sem Messi, não há ninguém para encobrir o desastre.

Esta é a situação em que chegamos após vários anos de observação. Jogadores, treinadores e dirigentes - Bartomeu - caminharam sem rumo, sem um plano, deixando-se levar pela inércia dos melhores anos da história do clube, onde ganharam tudo o que foi colocado à sua frente. Mas a transição daquela equipe liderada por Dani Alves, Piqué, Mascherano, Busquets, Xavi, Iniesta e Messi para um novo esquadrão jovem e faminto foi tentada sem uma estratégia definida. Vários diretores esportivos com ideias opostas passaram pelo clube em apenas alguns anos - Zubizarreta, Robert Fernández, Pep Segura, Éric Abidal -, vários gerentes renunciaram - inclusive o diretor esportivo - e tudo começou a desmoronar. Com a conivência de todos, ninguém foi poupado.

Agora, o Barcelona está em um buraco muito difícil de sair. Os atuais diretores sabem disso e admitem que a reconstrução do clube - não apenas da equipe - vai ser difícil e vai levar muito tempo. Eles pedem paciência e confiança, mas a realidade da situação atual não permite sentimentos agradáveis. O clube perdeu 481 milhões na última temporada, embora quase metade tenha sido imputada por Joan Laporta à diretoria anterior sem pertencer a ela, e nesta temporada o Barça está a caminho de finalizar seu terceiro ano consecutivo com números negativos. A queda na Liga dos Campeões significa perder mais de 20 milhões orçados e, neste momento, nem o novo patrocinador nem a venda de 49% dos Estúdios Barça estão no caminho certo. E há mais de 100 milhões entre esta estação e a próxima. O clube nos assegura que a busca por um patrocinador e novas receitas está no caminho certo, mas por enquanto não há nada definido e a cabeça desta área está no centro das atenções. Na verdade, uma proposta de quase 60 milhões da maior empresa de educação online do mundo, de origem indiana, foi rejeitada sem razão aparente - e Laporta queria assinar.

Sem vendas, não haverá uma nova equipe

Na zona nobre do Camp Nou, é difícil ver soluções que não envolvam um corte drástico na conta salarial da equipe profissional masculina. Eles colocam as mãos na cabeça toda vez que analisam os contratos assinados pela diretoria anterior, acordos que agora, com a queda dramática da renda, os impedem de melhorar o plantel com a incorporação de jogadores de alto nível. As saídas de Messi, Griezmann, Junior Firpo, Emerson, Trincao e Pjanic não são suficientes. A conta salarial ainda é inacessível e o limite de La Liga continua a sufocar um clube que não pode se dar ao luxo de assinar sem antes vender. E não na mesma proporção.

Enquanto o Barcelona continuar a quebrar o limite salarial (teriam que ter um time de 100 milhões e já tem um time de 400), para cada 5 milhões em novos salários, 20 terão que ser liberados. É impossível sonhar com Erving Haaland se Coutinho, Umtiti, Sergi Roberto, Dembélé e até mesmo alguns dos iniciantes incontestáveis de hoje, como Frenkie de Jong ou Ter Stegen, não saírem antes. Para trazer um craque, o Barça tem que demitir vários.

Xavi Hernández está trabalhando duro para recuperar a essência do estilo "Cruyffist", mas sem um plantel em linha com as necessidades e com os jogadores do estilo que ele quer implementar, parece impossível realizar a reconstrução necessária em uma equipe que já vivenciou esta situação no início dos anos 2000. A diferença é que agora, além disso, o Barcelona também deve enfrentar a construção do Espai Barça, o novo Camp Nou e o Palau Blaugrana, que substituirão dois estádios que estão se desmoronando. Os tempos difíceis estão chegando.