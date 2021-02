Fernando Prass se aposenta: relembre as conquistas do goleiro, ídolo de Palmeiras, Vasco e Ceará

Goleiro de 42 anos fez nesta quinta-feira (25), pelo time cearense, seu último jogo como profissional

Fernando Prass se aposentou do futebol. Na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no dia 25 de fevereiro de 2021, o goleiro de 42 anos se despediu do esporte. Antes do time cearense, passou pelo Palmeiras, onde conquistou títulos e chegou ao status de ídolo, assim como fez no Vasco.

Como Richard foi escolhido como titular, Prass entrou no decorrer da partida. O atleta iniciou a carreira no Grêmio e tem também passagens pelo Vila Nova, Francana-SP, Coritiba, União Leiria, de Portugal.

Sucesso no Palmeiras

(Foto: Nelson Almeida/AFP/Getty Images)

No Palmeiras, foi campeão e decisivo na Copa do Brasil de 2015 (chegou a cobrar pênalti e converter) e nas conquistas Série A de 2016 e de 2018. Se tornou ídolo e ao anunciar aposentadoria, foi lembrado pelo pentacampeão Marcos em suas redes sociais.

"Fernando Prass encerra hoje (quinta-feira) sua carreira como goleiro. Fui um, junto com Cesar Sampaio, que o escolhemos para ser nosso goleiro. Claro, como ótimo profissional, nos entregou muito mais do que precisávamos, virou ídolo, símbolo de respeito, dignidade e profissionalismo", publicou Marcos em sua conta no Instagram.

"Queria te agradecer, amigo, e torço sempre por seu sucesso. Seu lugar estará sempre guardado em nossos corações e em nossa história! Vida longa", completou o ex-atleta, ídolo do Verdão.

Destaque também no Vasco e no Ceará

No Cruz-Maltino levantou a taça da Série B do Brasileirão de 2009 e da Copa do Brasil de 2011. Foi também vencedor da Bola de Prata em 2011 como melhor goleiro do Campeonato Brasileiro na temporada.

Em seu útlimo jogo disputado, Prass recebeu homensagem de seus companheiros de equipe. Os jogadores do Vozão formaram um corredor e aplaudiram enquanto o goleiro passava por eles, entrando no gramado.