Fernando Miguel mostra que também pode ser herói no Vasco de Ramón

Goleiro cruz-maltino defendeu duas cobranças de pênalti e foi fundamental para a classificação da equipe carioca na Copa do Brasil, sobre o Goiás

O torcedor vascaíno vive uma verdadeira lua-de-mel com a fase do time. Desde que o futebol voltou após a pausa para pandemia, o clube carioca, sob o comando de Ramon Menezes, ainda não perdeu. Alguns jogadores já brilharam sob a batuta de Ramon. Na noite dessa quarta-feira (26), o goleiro Fernando Miguel garantiu a menção do seu nome nessa lista ao defender dois pênaltis e garantir a classificação do para a quarta fase da Copa do .

A efetivação de Ramon após a saída de Abel Braga parece ter dado um novo fôlego ao time carioca, que vinha de um começo de ano complicado. Contando com amistosos, Ramon comandou o time em nove jogos e venceu oito. O único empate veio contra o , na última rodada disputada do Brasileirão.

Embora seja difícil pensar no título do Brasileirão, o Vasco vê com olhos mais realistas a conquista da e até mesmo da Sul-Americana. Para isso precisa de jogadores decisivos e Fernando Miguel mostrou, na noite dessa quarta, que pode ser um deles.

O arqueiro do nem precisou trabalhar muito durante os 90 minutos. Em sua conta, três defesas na partida, mas seu valor foi provado em um dos momentos mais tensos do futebol: a disputa por pênaltis. Após o Vasco perder o primeiro jogo (lá em março) para o por 1 a 0, o time de Ramon fez 2 a 1 na volta e levou o jogo para as penalidades máximas.

O goleirão viu Daniel Bessa, do Goiás, chutar para fora a primeira cobrança. Rafael Vaz e Daniel Villalva marcaram os seguintes para o Esmeraldino e deixaram o ar tenso para os vascaínos. Aí surgiu a estrela de Fernando Miguel, que acertou a cobrança no meio do alvo de Rafael Moura e só ficou parado para defender. No chute de Marcinho, a última cobrança, o arqueiro pulou para o lado certo e defendeu o chute. Fernando Miguel é um dos principais responsáveis pela classificação vascaína.

Fernando Miguel comemora a classificação do Vasco com os companheiros (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

Com Ramon o atacante Cano já brilhou (e continua fazendo seus gols), o meia Fellipe Bastos já fez bons jogos, Benitez tem sido uma boa surpresa para o torcedor e Leandro Castán, o capitão, é uma figura quase unânime para a torcida e para o clube. No meio dessa verdadeira efervescência vascaína, o nome de Fernando Miguel começa a ganhar como um goleiro seguro e importante para o estilo de jogo de Ramon e para a manutenção (e conquista) de três pontos e/ou classificações importantes.

O próximo compromisso do Vasco da Gama agora é pelo Brasileirão. No sábado (29), o cruz-maltino enfrenta o em clássico carioca e tentará manter a boa sequência alcançada após a volta do futebol.