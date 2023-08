Fernando Diniz vê Neymar como peça importante em novo ciclo da seleção brasileira

Atacante só não será convocado nesta sexta-feira (18) se não estiver apto fisicamente

Fernando Diniz se prepara para fazer a primeira convocação da seleção brasileira nesta sexta-feira (18), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e uma das grandes expectativas está em Neymar, que se transferiu para o Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta semana. Segundo soube a GOAL, o treinador vê o atacante como peça importante para o ciclo que visa a Copa do Mundo de 2026

Recentemente, Fernando Diniz conversou com Neymar por telefone e externou o desejo de contar com o jogador na seleção brasileira e o quanto o vê como importante e referência para os mais jovens, ele s ó não estará nesta convocação se a comissão técnica entender que o jogador não está apto fisicamente. Vale lembrar, no entanto, que ele iniciou a temporada disputando amistosos com o PSG.

A conversa entre Fernando Diniz e Neymar aconteceu, segundo soube a GOAL, antes do jogador se transferir para o Al Hilal. Ainda segundo soube a reportagem, a expectativa é de que o técnico tenha um novo bate papo com Neymar focado na rotina de treinamentos do jogador no futebol saudita. Há uma preocupação com o nível de competitividade que o atacante terá daqui para frente.

A última partida de Neymar com a camisa da seleção brasileira foi diante da Croácia, na eliminação da equipe então comandada por Tite na Copa do Mundo do Qatar. Em setembro, o Brasil inicia as Eliminatórias para a Copa de 2026 e encara Bolívia e Peru.