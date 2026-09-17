Fermín López: não sou Xavi nem Iniesta, e Messi é o meu único arrependimento no Barcelona!

Dos desconhecidos campos da terceira divisão ao coração do elenco do Barcelona, a jornada de Fermín López não foi apenas uma história de ascensão comum, mas sim a explosão de um talento que se recusou a ser aprisionado no molde das lendas.

Em uma entrevista franca à revista internacional "GQ Hype", na qual revelou tudo, o craque andaluz veio a público para encerrar a polêmica sobre a comparação com Xavi e Iniesta, confessar seu maior arrependimento por não ter alcançado Lionel Messi e revelar o segredo de sua sintonia mágica com Lamine Yamal.

López (23 anos) estampa a última edição da famosa revista, na qual falou com toda a transparência sobre como lidou com a decepção de sua ausência na Copa do Mundo pela seleção espanhola, depois de ter sido convocado, por causa da lesão, e sobre suas ambições em sua nova temporada com o Blaugrana.

López encerrou a polêmica em torno de sua constante comparação com as lendas do clube, afirmando que quer trilhar seu próprio caminho. E disse: "Considero-me um pouco diferente de Xavi e Andrés, pois eles são incomparáveis e não há espaço para comparação entre eles".

E acrescentou: "Estou sempre mais próximo da área, gosto do jogo direto e busco sempre marcar gols. Sempre tive uma boa relação com o gol, e este ano estou aproveitando isso mais do que nunca".

Ao ser questionado sobre seus ídolos no futebol, não hesitou em citar dois grandes nomes, expressando profundo pesar por não ter conseguido jogar ao lado deles: "Não consegui jogar com Andrés, e nunca poderei fazê-lo porque ele se aposentou, mas eu desejava muito isso".

E continuou: "Ainda sinto certo arrependimento pela partida que poderíamos ter jogado no Catar, e que não aconteceu. Eu desejava dividir o campo com Lionel Messi". Também descreveu o astro do tênis Rafael Nadal como "um ídolo para todos os espanhóis".

Fermín relembrou a memória de sua ascensão meteórica, descrevendo o momento de sua chegada ao time principal como "extremamente emocionante": "Eu vim de Linares, que era um mundo completamente diferente do time principal do Barcelona, e entrar em um vestiário com ter Stegen, Lewandowski, Pedri e vários outros jogadores desse nível".

E sobre sua sintonia mágica com Lamine Yamal, elogiou-o dizendo: "É muito fácil jogar ao lado dele. Ele é o melhor, e se você joga com jogadores dessa qualidade, o futebol fica mais fácil".

Também falou sobre o clima excelente dentro da seleção espanhola, explicando: "Acho que todos nós nos reunimos, mas eu sempre tenho um grupinho com Álex Baena, com Grimaldo, com Cucurella, com os jogadores do Barcelona Lamine e Pedri, mas eu diria que me entendo bem com todos e somos todos um único grupo".

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O craque do Barcelona encerrou sua fala revelando seus sonhos para além do gramado, dizendo: "Com o passar dos anos, gostaria de constituir uma família, que minha família esteja sempre com boa saúde, e construir minha própria casa, meu próprio ambiente de vida".