FERJ tenta, mas Prefeitura veta a presença de convidados na final do Campeonato Carioca

Entidade solicitou junto a Secretaria de Saúde do Município a possibilidade de levar 80 pessoas ao Maracanã neste sábado para o Fla-Flu

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro solicitou junto a Secretariade Saúde do município a autorização para receber cerca de 80 convidados na final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, neste sábado (22), no Maracanã, mas não teve o pedido atendido.

Em nota, a Secretaria de Saúde reforçou a vigência do Decreto Rio Nº 48425 que veta a "presença do público em estádios e ginásios esportivos, ainda que se trate de convidados não pagantes".

"A Secretaria Municipal de Saúde reitera que, durante a vigência do Decreto Rio Nº 48425, de 13 de janeiro de 2021, está suspensa a presença de público em estádios e ginásios esportivos, ainda que se trate de convidados não pagantes. Somente está liberada a presença de atletas, comissões técnicas e de arbitragem, profissionais de imprensa e demais ocupações essenciais ao funcionamento do espaço esportivo.

Diante da legislação em vigor, a Secretaria Municipal de Saúde indeferiu a solicitação encaminhada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ)."