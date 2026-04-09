Férias e treinos isolados... Como o Al-Hilal e o Al-Sadd se preparam para o clássico asiático?

Os clubes Al-Hilal e Al-Sadd começaram a se preparar para o tão aguardado confronto na Liga dos Campeões da Ásia, após terem encerrado suas partidas nos campeonatos saudita e catariano na quarta-feira passada.

O Al-Hilal enfrenta o Al-Sadd na próxima segunda-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, decidiu dar aos seus jogadores um dia de folga dos treinos nesta quinta-feira, antes de retornarem na sexta-feira para se prepararem para o jogo contra o Al-Sadd.

O “Al-Hilal” realizará seu treino principal para a partida no sábado, na capital saudita, Riad, antes de viajar para Jeddah no mesmo dia em um avião particular.

O Al-Hilal realizará apenas um único treino no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, que sediará a partida, no próximo domingo.

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Por outro lado, o outro italiano, Roberto Mancini, técnico do Al-Sadd, decidiu realizar dois treinos em Jeddah, após viajar para lá no próximo sábado, também em avião particular.

O primeiro treino da equipe catariana será no campo secundário do Complexo Esportivo Rei Abdullah, e o segundo no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, nos dias de sábado e domingo, respectivamente.

O Al-Hilal e o Al-Sadd conquistaram a vitória em suas últimas partidas no campeonato nacional, ontem, quarta-feira, antes de disputarem o confronto asiático.

O Al-Hilal venceu o Al-Khaloud por 6 a 0, no estádio Kingdom Arena, na 29ª rodada do Campeonato Roshen, enquanto o Al-Sadd derrotou o Al-Sailiya por 3 a 1, na 21ª rodada do Campeonato Estrelado do Banco de Doha.

Vale lembrar que o Al-Hilal ocupa a segunda posição na tabela do Campeonato Saudita, com 68 pontos, dois pontos atrás do Al-Nassr, que disputou uma partida a menos, enquanto o Al-Sadd lidera o Campeonato do Catar com 42 pontos.