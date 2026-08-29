Ferdy Druijf é imparável para o Almere City e empurra o De Graafschap ainda mais para o atoleiro

O Almere City fez excelente negócio neste sábado na Keuken Kampioen Divisie. O time de Flevoland foi forte demais para o De Graafschap e venceu por 1 a 4, chegando agora a dez dos doze pontos possíveis. O De Graafschap, que também sonha com a Eredivisie, ainda espera pela primeira vitória na temporada e soma um ponto após quatro partidas.

Depois de pouco menos de meia hora, o Almere abriu o placar no De Vijverberg. Um cruzamento pela esquerda foi desviado até Druijf, que não desperdiçou sua grande chance de cabeça a poucos metros do gol: 0 a 1.

Foi a quarta partida seguida da liga em que Druijf balançou as redes pelo Almere. O atacante de 28 anos já marcou nesta temporada contra FC Den Bosch, Jong PSV e Vitesse.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o De Graafschap, que em alguns momentos jogava bem, chegou ao empate. Julian Kania assumiu a cobrança de uma falta logo fora da área e bateu com categoria para o gol.

O De Graafschap também se apresentou razoavelmente bem no segundo tempo, mas, a vinte minutos do fim, o Almere golpeou com força. Emmanuel Poku teve espaço demais após uma rápida cobrança de lateral e encobriu a bola para a segunda trave, onde Druijf finalizou para o gol: 1 a 2.

Dez minutos antes do fim, o Almere deu o golpe de misericórdia. Uma bola em profundidade, após um bom desvio de cabeça, chegou pelo lado direito para Olivier de Nijs, que cruzou forte quase de imediato. Enzo Cornelisse foi encontrado e finalizou com precisão: 1 a 3.

Perto do fim da partida, De Nijs coroou sua forte entrada ao marcar seu primeiro gol da temporada. Druijf tocou para De Nijs, que driblou o goleiro e empurrou para as redes: 1 a 4. De Nijs também teve a chance do 1 a 5, mas finalizou por cima.



