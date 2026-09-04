Fenômeno da Eerste Divisie, Jean-Paul N'Djoli também faz De Graafschap sofrer com hat-trick

O Heracles Almelo também transformou em vitória o seu quinto jogo da temporada. Em casa, venceu o De Graafschap por 5 a 0, muito graças a um hat-trick de Jean-Paul N'Djoli. O De Graafschap segue com apenas um ponto. O FC Volendam acabou derrotado pelo FC Emmen (5 a 3) após uma partida espetacular, e o time, com doze pontos em quatro jogos, também teve um grande início. O Almere City foi surpreendentemente derrotado pelo Jong Ajax (0 a 1).
Heracles Almelo x De Graafschap 5 a 0
Nem dois minutos haviam se passado quando o Heracles abriu o placar. Após assistência de Chafik Abbas, quem mais senão N'Djoli cabeceou com muita força no canto curto. Já foi o sétimo gol na temporada do francês.
Abbas estava inspirado e também fez o 2 a 0 nos acréscimos do primeiro tempo. O De Graafschap teve muito pouco a dizer e, além disso, precisou atuar sem seus torcedores, que foram barrados após relatos sobre um confronto entre as torcidas dos dois clubes.
Depois do intervalo, também deveria ter saído o 3 a 0. N'Djoli, porém, chamou atenção ao chutar, em posição livre, em cima do único defensor do De Graafschap que ainda restava. O 3 a 0 saiu mesmo assim com Tristan van Gilst, que marcou contra seu ex-clube.
Mas não parou por aí. Faltando dez minutos para o fim, também saiu o 4 a 0, e N'Djoli marcou seu segundo gol na partida. Com uma bomba de longe, ele venceu o goleiro Ties Wieggers.
Nos acréscimos finais, o fenômeno francês seguiu em frente. Após uma falta de Wieggers, N'Djoli completou seu hat-trick ao marcar pelo meio: 5-3.
FC Emmen x FC Volendam 5 a 3
O Volendam entrou em campo com os mesmos onze jogadores da semana passada, quando o FC Dordrecht foi atropelado (6 a 1). No entanto, foi o Emmen quem levou perigo de verdade pela primeira vez com uma cabeçada de Sybrand Veldhuis. A finalização dele bateu no travessão.
O Volendam cresceu um pouco no jogo e achou que poderia comemorar quando uma tentativa de Reuven Niemeijer parecia entrar após tocar na parte de dentro, mas a bola acabou saindo da pequena área. Alex Plat marcou pouco depois, mas seu gol foi (corretamente) anulado por impedimento.
Dez minutos antes do intervalo, finalmente saiu o gol. Veldhuis tocou a bola com enorme categoria, exatamente entre as pernas de Luca Blondeau, no canto oposto: 1 a 0. Depois do intervalo, o Volendam reagiu. Nick Doodeman rolou para trás para Huisman, que acertou um chute seco para marcar: 1 a 1.
Veldhuis, que nem era esperado no time titular, voltou a aparecer depois de uma hora de jogo. Mais uma vez ele passou por um defensor do Volendam por entre as pernas, antes de finalizar com uma linda bomba no ângulo: 2 a 1.
Mas a festa dos torcedores do Emmen ainda não tinha acabado. Freddy Quispel se desmarcou com inteligência e finalizou para as redes, sem chances para Roy Steur: 3 a 1. O Volendam foi com tudo ao ataque e isso deu resultado. Niemeijer marcou de cabeça no rebote.
No duelo espetacular, o gol seguinte saiu praticamente de imediato, e mais uma vez Quispel foi o herói. Da entrada da área, ele acertou um lindo chute no ângulo: 4 a 2. Já foi o seu sexto gol na temporada.
Ficou nisso? Não. Henk Veerman marcou de cabeça na segunda trave e deixou o fim de jogo eletrizante. Nele, saiu mais um gol. Em um pênalti cometido justamente por Veerman, Michael Breij definiu o placar final em 5 a 3.
Helmond Sport x VVV-Venlo 4 a 2
Depois de cerca de vinte minutos de jogo, o Helmond abriu o placar. Livio Cicero completou de perto depois que o goleiro do VVV, Youri Schoonderwaldt, defendeu apenas parcialmente o chute forte de Brian Koglin.
Mesmo após esse gol, o Helmond seguia sendo a melhor equipe. Joep van der Sluijs tentou de longe com um grande chute, que explodiu no travessão. O VVV escapou e precisava se recompor rapidamente, mas isso não aconteceu de imediato.
Pouco antes do intervalo, Labinot Bajrami fez o segundo gol, mas depois do intervalo o VVV também entrou no placar quando Eanna Clancy finalizou na segunda trave após cobrança de falta: 2 a 1. Depois disso, o VVV fez por merecer mais e inicialmente conseguiu isso com Lars de Blok, que converteu um pênalti: 2 a 2.
O capítulo final, porém, foi todo de Mauro Lenaerts. O belga marcou em um contra-ataque, finalizando com a parte interna do pé, e viveu minutos maravilhosos, porque pouco depois voltou a marcar: 4 a 2. Em pura alegria, balançou longamente a camisa que havia tirado.
RKC Waalwijk x NAC Breda 4 a 2
O NAC Breda foi a Waalwijk cheio de confiança, mas rapidamente complicou muito a própria vida. Rio Hillen mandou a bola de forma extremamente desajeitada contra o próprio gol, e o NAC ficou em desvantagem. Quando Leo Greiml depois foi expulso após dois cartões amarelos bobos, o time de Breda ainda teve de seguir com dez jogadores.
Carl Hoefkens ainda fez quatro substituições no intervalo, e isso fez com que o NAC permanecesse no jogo até o fim. Enquanto Thijs van Leeuwen e Faissal Al Mazyani conseguiram ampliar a vantagem para dois gols em duas ocasiões, Mohamed Nassoh manteve o NAC vivo na partida com dois belos gols. No fim, porém, não foi suficiente, porque nos acréscimos Jordy de Wijs cabeceou para fazer o 4 a 2 do RKC.
Vitesse x TOP Oss 2 a 1
O primeiro tempo no GelreDome teve poucas chances, mas depois do intervalo Naoufal Bannis não precisou de muito tempo para atacar. O atacante completou bem um cruzamento de Nino Zonneveld: 1 a 0. Depois de uma substituição tripla, no entanto, o TOP Oss recolocou a casa em ordem.
Kyanno Silva acertou um lindo chute para marcar o 1 a 1. Ainda assim, os três pontos ficariam em Arnhem: um gol contra de Justin Mathieu garantiu a vitória por 2 a 1 do Vitesse.
Almere City x Jong Ajax 0 a 1
Um toque de mão infeliz do Jong Ajax deu ao Almere um pênalti logo no início. O artilheiro Ferdy Druijf, porém, cobrou a penalidade de forma muito afobada e mandou por cima do gol de Joeri Heerkens.
O Almere foi superior no primeiro tempo, mas chances não faltaram para nomes como Marley Dors e Joey Jacobs. Logo depois do intervalo, porém, o Jong Ajax quase marcou com Emre Ünüvar, que, após seu corte, esqueceu de tocar para o lado e parou no goleiro.
No quarto final da partida, o Jong Ajax marcou com Jano Monserrate. O meio-campista contratado neste verão junto ao Atlético de Madrid finalizou com categoria: 0 a 1.